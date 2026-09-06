В Татарстане за неделю подешевели говядина, куры и рис

С 24 по 31 августа в республике подешевел ряд продуктов питания. Динамику цен отследили специалисты Татарстанстата. По их данным, снижение затронуло большинство позиций из потребительской корзины.

Сильнее всего упала стоимость риса — на 4,4%. Теперь килограмм крупы обойдется в 79,59 рубля. Картофель подешевел на 2,9% до 55,93 рубля за килограмм. Говядина стала доступнее на 0,1% и стоит 719 рублей. Куры потеряли в цене 0,39% — их продают по 233,98 рубля. Также снизились цены на сливочное масло (922,8 рубля), яблоки, помидоры, колбасу и чай.

Однако не все продукты подешевели. Сахар вырос в цене на 0,6% и теперь стоит 80,99 рубля за килограмм. Пшено прибавило 1,1% — 46,85 рубля. Дороже стали сметана, молоко, творог, сосиски и бананы.

При этом водка сохранила прежнюю цену — 881 рубль за литр. Статистики отметили, что за отчетную неделю она не изменилась.