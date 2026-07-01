Лето создано не для того, чтобы проводить вечера у плиты. Пока город живёт в ритме прогулок, встреч с друзьями, пикников и спонтанных поездок, хочется тратить время на впечатления, а не на готовку.



Проект «Доставка» собрал рестораны, кафе и гастрономические проекты, которые помогают наслаждаться любимыми блюдами там, где удобно именно сейчас — дома после долгой прогулки, в офисе перед выездом на природу или на уютной встрече с близкими. Сочные бургеры, роллы, пицца, блюда разных кухонь мира и праздничные сеты — всё, чтобы вкусный обед или ужин приехал быстро и без лишних хлопот.