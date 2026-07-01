Подборка ресторанов и кафе, которые привозят любимые блюда прямо к вашей двери

01.07.2026, 17:00 · Дарина Говорухина

В КАЗАНИ
Лето создано не для того, чтобы проводить вечера у плиты. Пока город живёт в ритме прогулок, встреч с друзьями, пикников и спонтанных поездок, хочется тратить время на впечатления, а не на готовку.

Проект «Доставка» собрал рестораны, кафе и гастрономические проекты, которые помогают наслаждаться любимыми блюдами там, где удобно именно сейчас — дома после долгой прогулки, в офисе перед выездом на природу или на уютной встрече с близкими. Сочные бургеры, роллы, пицца, блюда разных кухонь мира и праздничные сеты — всё, чтобы вкусный обед или ужин приехал быстро и без лишних хлопот.
Папа Джонс — международная сеть пиццерий, которая уже с 1984 года делает ставку на свежие ингредиенты и проверенные рецепты, оставаясь одним из лидеров в своей категории.

Здесь не ищут компромиссов: каждая пицца готовится из отборных продуктов по семейным рецептам, чтобы сохранить насыщенный вкус и качество на уровне, к которому привыкли миллионы гостей по всему миру. Доставка позволяет получить тот самый вкус без ожиданий и лишних усилий — дома, в офисе или на встрече.
Преимущества Папа Джонс:
— свежие и отборные ингредиенты в каждой пицце
— рецепты, проверенные мировым опытом
— стабильное качество в любой точке сети
— удобная доставка для любого повода
— сочетание вкуса и высокого уровня сервиса
Акции:
— скидка 15% в День рождения в зале по паспорту
— скидка 10% на самовывоз при заказе на сайте или в приложении

Сеть пиццерий Папа Джонс проводит детские мастер-классы, запись на сайте https://papakids.ru
Папа Джонс. Лучше ингредиенты. Лучше пицца
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Сеть кафе «Рокнроллы» — одно из тех мест в Казани, где вкусная еда, семейная атмосфера и удобная доставка уже 17 лет делают каждый день немного приятнее.

Шесть кафе по городу подходят как для уютного семейного ужина, так и для встреч с друзьями. В меню — любимые роллы, бизнес-ланчи и новинка для активных прогулок — роллеры, роллы в удобных тубусах, которые легко взять с собой и наслаждаться вкусом где угодно. Для маленьких гостей предусмотрены игровые зоны и детское меню, а для родителей — возможность спокойно отдохнуть и провести время вместе с семьёй.
Преимущества сети «Рокнроллы»:
— 17 лет радуют гостей вкусными блюдами
— 6 кафе в разных районах Казани
— быстрая доставка по городу
— кешбэк 15% на самовывоз
— детское меню и игровые зоны
— проведение детских мероприятий
— есть позиции из ингредиентов Халяль
«Рокнроллы» — это место, где можно вкусно поужинать в кафе, заказать любимые блюда домой или взять роллеры на прогулку и наслаждаться вкусом в любом уголке города.
курица криспи с салатом
роллер темпура с форелью
роллы инь ян
сладкий ролл с ананасом
Кейтеринг Айгуль Усмановой — это вкусная еда с красивой подачей, которая поможет организовать праздничный стол дома, в офисе, на природе или на любой другой площадке. Здесь продумано всё, чтобы вы могли наслаждаться событием и общением с близкими, не тратя время на приготовление и сервировку.

Команда готовит аппетитные сеты и разрабатывает индивидуальное меню для семейных праздников, свадеб, никаха, деловых встреч, бизнес-завтраков, выпускных и других мероприятий. Все блюда заранее оформляются на стильных сервировочных досках — достаточно снять защитную плёнку, и всего через несколько минут стол полностью готов к приёму гостей.
Преимущества компании:
— индивидуальное меню для любого события
— красивая готовая сервировка блюд
— возможность оформить заказ всего за 2 часа
— только свежие продукты и 100% халяль
Баночка натурального мёда в подарок к каждому заказу
Кейтеринг Айгуль Усмановой — это сочетание вкуса, заботы и эстетики, благодаря которым любое мероприятие становится по-настоящему тёплым и запоминающимся.
ПЛАТО «СУХОФРУКТЫ»
БОКС С СОБОЙ
«Зур Бэлеш» 3 мяса с тыквой
Гусь с овощами и фруктами
Малабар — ресторан индийской кухни в Казани, который теперь позволяет наслаждаться аутентичными блюдами Индии не только в зале, но и у себя дома благодаря собственной службе доставки.

Если хочется попробовать что-то необычное или вновь насладиться любимыми вкусами, достаточно оформить заказ через собственное приложение ресторана. В меню представлены блюда разных регионов Индии: насыщенные карри, ароматные нааны и другие традиционные позиции, приготовленные по классическим рецептам. Каждое блюдо создаётся из свежих ингредиентов с использованием натуральных индийских специй, которые делают вкус по-настоящему аутентичным.
Преимущества доставки «Малабар»:
— аутентичные блюда из разных регионов Индии
— традиционные рецепты и натуральные индийские специи
— свежие ингредиенты и приготовление под заказ
— быстрая и удобная доставка по Казани
— собственное приложение для оформления заказов
Скидка 10% на всё меню в день рождения и в течение 7 дней после него
Скачивайте приложение по ссылке и заказывайте доставку из ресторана со скидкой
«Малабар» — это возможность открыть для себя настоящий вкус Индии, не выходя из дома. Оформите заказ и превратите обычный обед или ужин в небольшое гастрономическое путешествие.
вегетарианская дегустация
огненная масала
куринное карри
морковная халва
KGBurgers — кафе, где каждый бургер создают с вниманием к деталям. Здесь делают собственные булочки, используют халяльное мясо от местных поставщиков, готовят котлеты вручную и обжаривают их на гриле, чтобы сохранить тот самый фирменный аромат дыма.

В меню авторские и классические бургеры, ПП бургеры в листьях салата или тортилье, кесадильи, супы, салаты и закуски. Основа каждого блюда качественные ингредиенты, честные рецепты и внимание к деталям. А благодаря собственной доставке любимые блюда быстро приезжают домой, в офис или туда, где хочется вкусно поесть.
Преимущества KGBurgers:
— авторские, классические, ПП халяль-бургеры
— булочки собственного производства
— котлеты ручной работы из местного халяльного мяса
— качественные ингредиенты без компромиссов
— собственная быстрая доставка по Казани
Доставка от 1000₽ бесплатно
KGBurgers — это место, где знают, что по-настоящему вкусный бургер начинается с качественных продуктов и внимания к деталям. Закажите доставку и убедитесь, что любимый вкус может приехать к вам горячим, сочным и именно таким, каким его задумали.
детский с курой
фирменный бургер
мексиканский бургер
цезарь бургер в листьях салата
Dada Bakery — ремесленная пекарня в Казани, где каждый день выпекают хлеб на закваске, ароматную выпечку и готовят блюда, которые можно заказать с доставкой домой или в офис. Это отличный выбор для тех, кто ценит натуральные ингредиенты, свежесть и качественную еду на каждый день.

В основе продукции — хлеб длительной ферментации без промышленных дрожжей, собственные рецептуры и строгий контроль всех этапов приготовления. Помимо свежей выпечки, в меню представлены завтраки, которые подают в течение всего дня, и комфортные блюда для повседневного рациона. Именно поэтому Dada Bakery выбирают не только гости пекарни, но и известные рестораны Казани.
Преимущества Dada Bakery:
— хлеб длительной ферментации на натуральной закваске
— собственные рецептуры и контроль качества на каждом этапе
— свежая выпечка и ремесленный подход к приготовлению
— завтраки весь день и блюда для ежедневного меню
— удобная доставка домой и в офис
— продукции Dada Bakery доверяют рестораны «Марусовка», Nekrasov Lounge, «Сыроварня» и «Энотека S»
Заказывайте ремесленный хлеб и десерты по ссылке
Dada Bakery — место, где доставка становится способом наслаждаться по-настоящему свежим хлебом, ароматной выпечкой и качественной едой каждый день.
тартин
луковый пшеничный
тостовая бриошь
гречневый
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