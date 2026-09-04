Эксперт раскрыл характеристики iPhone 18 Pro Max

По словам Романа Роменского, главы дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group, iPhone 18 Pro Max получит алюминиевый корпус с уменьшенными рамками и вертикальный блок тройной камеры. Своим прогнозом он поделился с «Известиями».

Эксперт также отметил, что одной из самых ожидаемых моделей линейки станет смартфон в темно-вишневом цвете. По его словам, интерес к новым iPhone по-прежнему очень высок.

Основная камера будет включать сенсоры на 48 Мп, 48 Мп и телефото с 10-кратным оптическим зумом. Устройству приписывают 6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR LTPO с частотой до 120 Гц и яркостью до 2500 нит. Внутри разместится процессор A20 Pro, а увеличенный аккумулятор обеспечит до двух дней автономной работы.

Ранее портал Axios сообщал, что на презентации линейки могут показать складную модель. Мероприятие запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск).