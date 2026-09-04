Эксперт раскрыл характеристики iPhone 18 Pro Max
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
По словам Романа Роменского, главы дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group, iPhone 18 Pro Max получит алюминиевый корпус с уменьшенными рамками и вертикальный блок тройной камеры. Своим прогнозом он поделился с «Известиями».
Эксперт также отметил, что одной из самых ожидаемых моделей линейки станет смартфон в темно-вишневом цвете. По его словам, интерес к новым iPhone по-прежнему очень высок.
Основная камера будет включать сенсоры на 48 Мп, 48 Мп и телефото с 10-кратным оптическим зумом. Устройству приписывают 6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR LTPO с частотой до 120 Гц и яркостью до 2500 нит. Внутри разместится процессор A20 Pro, а увеличенный аккумулятор обеспечит до двух дней автономной работы.
Ранее портал Axios сообщал, что на презентации линейки могут показать складную модель. Мероприятие запланировано на 10:00 по тихоокеанскому времени (21:00 мск).
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