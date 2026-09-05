Глава Татарстана и президент Киргизии провели переговоры в Чолпон-Ате

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Киргизии Садыр Жапаров провели встречу в Чолпон-Ате. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.

Минниханов высоко оценил организацию Всемирных игр кочевников и зрелищность церемонии открытия. По его словам, Казани будет сложно повторить такой успех, но республика постарается. Жапаров, в свою очередь, заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку в подготовке следующих Игр, которые в 2028 году примет Казань.

Стороны также обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Как отметил Минниханов, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился более чем на треть и превысил 182 миллиона долларов. Кроме того, раис поздравил Жапарова с успешным проведением юбилейного саммита ШОС, приуроченного к 25-летию объединения.

Отдельной темой стало сохранение биоразнообразия: Татарстан и Киргизия продолжают совместную работу над увеличением популяции снежного барса. В завершение Минниханов поблагодарил президента Киргизии за внимание к укреплению связей между республикой и регионом.