Новости Татарстана

Глава Татарстана и президент Киргизии провели переговоры в Чолпон-Ате

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Киргизии Садыр Жапаров провели встречу в Чолпон-Ате. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова.

Минниханов высоко оценил организацию Всемирных игр кочевников и зрелищность церемонии открытия. По его словам, Казани будет сложно повторить такой успех, но республика постарается. Жапаров, в свою очередь, заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку в подготовке следующих Игр, которые в 2028 году примет Казань.

Стороны также обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Как отметил Минниханов, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился более чем на треть и превысил 182 миллиона долларов. Кроме того, раис поздравил Жапарова с успешным проведением юбилейного саммита ШОС, приуроченного к 25-летию объединения.

Отдельной темой стало сохранение биоразнообразия: Татарстан и Киргизия продолжают совместную работу над увеличением популяции снежного барса. В завершение Минниханов поблагодарил президента Киргизии за внимание к укреплению связей между республикой и регионом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Кулинария

19 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

чем обработать квартиру от тараканов в домашних условиях

Не у нас

23 часа назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Интересное в Казани

3 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

дизайн интерьера квартиры в спб под ключ в Санкт-Петербурге

Технологии

6 часов назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Кулинария

день назад

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Технологии

день назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Экономика
час назад

Пакистан планирует увеличить турпоток на Дальний Восток России

Пакистан заинтересован в увеличении числа турис...

Новости Татарстана

15 минут назад

Глава Татарстана и президент Киргизии провели переговоры в Чолпон-Ате

Новости Татарстана

48 минут назад

Пожар в термальном комплексе Cleversport в Набережных Челнах ликвидирован

Кулинария

56 минут назад

Блины снимаются со сковороды нормально, но через час становятся сухими: одна мелочь помогает сохранить мягкость

Новости Татарстана

2 часа назад

Көрәш принес Радику Салахову из Челнов золото Игр кочевников
Китай завершил проверку Пинлуского канала перед...
Технологии
2 часа назад

Китай завершил проверку Пинлуского канала перед запуском судоходства

Не у нас

3 часа назад

Загадочный диск из Канзаса связали с чередой странных смертей

Технологии

4 часа назад

Apple может выпустить iPhone 18 в два этапа

Технологии

5 часов назад

Google начала переносить память DDR4 со старых серверов в ИИ-системы
12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

12 316 случаев ОРВИ за неделю: врач из Казани объяснил, когда частота простуд становится поводом для обследования