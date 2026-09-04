Новости Татарстана

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Умер Раис Музагитович Метшин. Он приходился отцом мэру Казани Ильсуру Метшину и депутату Госдумы Айдару Метшину. Покойный был заслуженным химиком Татарстана. О его смерти сообщила администрация Нижнекамска.

Раис Музагитович приехал в Нижнекамск в годы становления города. Его карьера была связана с нефтехимическим комбинатом и «Нижнекамскшиной». Много лет он трудился в промышленности, уделяя внимание охране труда и безопасности.

Соболезнования семье выразил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. По его словам, Раис Музагитович принадлежал к поколению людей, которые создавали Нижнекамск своим трудом. «Потеря отца — одна из самых тяжелых утрат в жизни. От себя лично и от имени всех нижнекамцев разделяю вашу боль и скорбь», — сказал градоначальник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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