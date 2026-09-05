Пирог прилипает к форме даже после смазывания: одна мелочь перед выпечкой часто оказывается важнее масла
ПроКазань
Форму тщательно смазали, пирог хорошо поднялся и подрумянился, но при попытке достать его часть дна остается внутри. Добавлять еще больше масла не всегда имеет смысл: особенно капризно ведет себя сладкая и влажная выпечка.
Надежнее не только смазать форму, но и подготовить ее дно пергаментом. Круг бумаги создает физический барьер между тестом и поверхностью формы, поэтому готовый пирог гораздо проще вынуть целиком.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для бисквитных и яблочных пирогов я давно не полагаюсь только на масло. Вырезаю круг пергамента точно по размеру дна — после выпечки остается пройтись ножом вдоль бортика и спокойно перевернуть пирог».
Что понадобится
Для простого пирога в форме диаметром 22 см:
пшеничная мука — 220 г;
яйца — 3 шт.;
сахар — 150 г;
кефир — 150 мл;
сливочное масло — 80 г;
разрыхлитель — 10 г;
яблоки — 2 шт.;
соль — щепотка;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
немного масла для формы;
пергамент.
Как приготовить пирог
Подготовьте форму. Поставьте ее на лист пергамента, обведите дно и вырежьте круг. Форму слегка смажьте маслом и положите бумагу на дно.
Смешайте яйца и сахар. Взбейте их до светлой массы. Добавьте соль, ванильный сахар и кефир.
Добавьте масло. Растопите сливочное масло, немного остудите и влейте в яичную смесь.
Введите муку. Соедините ее с разрыхлителем и постепенно вмешайте в жидкую основу. Долго вымешивать тесто после добавления муки не нужно.
Добавьте яблоки. Удалите сердцевины, нарежьте мякоть небольшими кусочками и вмешайте в тесто.
Выпекайте. Переложите массу в подготовленную форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой на участке без яблок.
Не вынимайте моментально. Оставьте пирог в форме примерно на 10–15 минут. Затем аккуратно проведите тонким ножом вдоль стенок, переверните выпечку и снимите пергамент.
Почему одного масла бывает недостаточно
Масло уменьшает сцепление теста с формой, но не создает полноценного разделительного слоя. Во время выпечки сахар может карамелизоваться, а сок фруктов — попадать к поверхности формы. В результате отдельные участки все равно прилипают.
Особенно полезен пергамент для пирогов с ягодами, яблоками и другой сочной начинкой. Если используется разъемная форма, бумага дополнительно упрощает перенос готовой выпечки на тарелку.
При этом застилать одним большим мятым листом и дно, и стенки круглой формы необязательно. Для обычного пирога достаточно аккуратного круга на дне и тонко смазанных бортиков.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще одна ошибка — пытаться вытряхнуть пирог сразу из духовки. Горячий мякиш очень нежный и легко рвется. Даю форме постоять 10–15 минут, но не оставляю выпечку в ней до полного остывания».
Если пироги регулярно остаются на дне формы, количество масла стоит увеличивать в последнюю очередь. Правильно вырезанный пергамент обычно решает проблему надежнее и практически не влияет на корочку.
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