Новости Татарстана

Пожар в термальном комплексе Cleversport в Набережных Челнах ликвидирован

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пожар в термальном комплексе «Cleversport» в Набережных Челнах потушен. Возгорание произошло в сауне в цокольном этаже здания на улице Габдуллы Тукая, 48. Инцидент случился в Комсомольском районе города. Информацию об этом подтвердили в региональном МЧС.

Сигнал о пожаре поступил диспетчерам в 09:08. В 09:17 к месту прибыли расчеты пожарно-спасательной части №55. Спасатели увидели дым, идущий из сауны на втором этаже. Позже выяснилось, что горела обшивка сауны в цокольном этаже. Предварительная площадь возгорания составила пять квадратных метров.

До прибытия огнеборцев комплекс самостоятельно покинули 49 человек: 32 посетителя и 17 сотрудников. В 09:27 огонь локализовали, а в 09:30 открытое горение полностью ликвидировали. Пострадавших в результате возгорания нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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