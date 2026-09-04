Технологии

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Исследование с участием 68 взрослых показало, ч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Новое исследование показало: регулярное употребление цельнозерновых продуктов из овса и ячменя может улучшить некоторые показатели сердечно-сосудистого здоровья. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients, а о выводах ученых рассказали «Комсомольская правда» и «Царьград».

В эксперименте приняли участие 68 взрослых добровольцев. Испытуемых разделили на три группы: первая придерживалась привычного рациона, вторая ежедневно ела продукты из цельного овса, третья — из цельного ячменя.

У тех, кто сидел на овсяной диете, улучшился липидный профиль — снизился уровень липопротеинов низкой плотности, известных как «плохой» холестерин. Ячмень же, по словам исследователей, повлиял на другие показатели. Связь ученые объясняют содержанием бета-глюкана — растворимой клетчатки, которая помогает регулировать холестерин.

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