Рейтингу Германии угрожает рост расходов на обслуживание долга

Кредитный рейтинг Германии может оказаться под давлением из-за растущих расходов на обслуживание государственного долга. Эксперты рейтинговых агентств и представители парламентских кругов предупреждают о таких рисках, сообщает Welt am Sonntag в публикации от 5 сентября.

Глава германского подразделения S&P Global Ratings Тобиас Мок считает, что государственные финансы ФРГ столкнутся с решающим испытанием: среди проблем он называет слабый рост производительности труда, старение населения и увеличение выплат по долгу. Эксперт Fitch Малгожат Вегнер отмечает, что рост рыночных ставок и объемов заимствований делает обслуживание долга дороже и осложняет бюджетную консолидацию, несмотря на выгодные условия привлечения финансирования. Аналитик европейского агентства Scope Юлиан Циммерманн ожидает дальнейшего роста доходности немецких облигаций и усиления давления на власти для сокращения дефицита, что оставит меньше средств для других инициатив.

Главный эксперт парламентской группы ХДС/ХСС по бюджету Кристиан Хаазе связывает угрозу финансовой стабильности и высшему кредитному рейтингу с возможным провалом реформ пенсионной системы и системы долгосрочного ухода. «Постоянно растущие процентные платежи станут нашей самой большой проблемой в обозримом будущем», — заявил он. По мнению Хаазе, улучшение прогнозов роста экономики ФРГ пока не создает новых возможностей для увеличения расходов федерального бюджета на 2027 год.