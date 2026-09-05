Блины снимаются со сковороды нормально, но через час становятся сухими: одна мелочь помогает сохранить мягкость

Только со сковороды блины мягкие и эластичные, легко сворачиваются и не ломаются. Но стоит оставить их на столе, и уже через час края подсыхают, а сами блины становятся заметно жестче. Причина не всегда в рецепте теста.

Горячие блины продолжают активно терять влагу после жарки. Поэтому готовые изделия лучше сразу складывать стопкой и накрывать. Под крышкой или перевернутой тарелкой сохраняется теплый влажный воздух, благодаря которому края не успевают быстро высохнуть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Каждый новый блин сразу кладу на предыдущий, а стопку держу накрытой. Если оставить все блины открытыми до окончания жарки, первые к моменту подачи уже успевают заметно подсохнуть по краям».

Что понадобится

Примерно на 15–18 тонких блинов:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

пшеничная мука — 200 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20–30 г по желанию.

Как приготовить мягкие блины

Смешайте яйца. Добавьте сахар и соль, слегка взбейте венчиком. Сильная пена здесь не нужна. Добавьте часть молока. Влейте примерно половину и перемешайте. Введите муку. Добавляйте ее постепенно, работая венчиком, чтобы получить гладкое тесто без комочков. Доведите до нужной консистенции. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Тесто должно свободно растекаться по сковороде тонким слоем. Дайте тесту постоять. Оставьте его примерно на 15–20 минут. За это время мука впитает влагу, и блины будут меньше рваться. Обжарьте. Хорошо разогрейте сковороду и наливайте небольшие порции теста. Как только края подсохнут, а низ подрумянится, переворачивайте. Второй стороне обычно требуется меньше времени. Сразу складывайте стопкой. Каждый готовый блин кладите на тарелку и при желании слегка смазывайте сливочным маслом. Стопку держите накрытой крышкой, второй тарелкой или фольгой.

Почему открытая стопка быстро сохнет

Тонкий блин имеет большую поверхность и совсем небольшую толщину, поэтому влага из него испаряется быстро. Особенно интенсивно это происходит, пока выпечка остается горячей.

Когда блины складывают друг на друга, часть пара задерживается между слоями. Накрытая стопка остывает медленнее, а влага распределяется более равномерно. Поэтому блины дольше остаются гибкими и легче сворачиваются с начинкой.

Сливочное масло тоже помогает сохранить приятную текстуру, но заливать им каждый блин не требуется. Тонкого слоя вполне достаточно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Особенно внимательно накрываю края стопки — именно они высыхают первыми. Если блины нужны для начинки через несколько часов, после полного остывания перекладываю их в закрывающийся контейнер, а не оставляю на тарелке».

Если блины готовятся заранее, после остывания их лучше хранить закрытыми. А перед подачей стопку можно недолго прогреть — тогда блины снова станут теплыми и эластичными.

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