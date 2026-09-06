Вчерашнюю картошку не разогреваю на сковороде: добавляю сыр и получаю новый горячий ужин

Вареная картошка после холодильника становится плотнее, а при обычном разогреве нередко подсыхает. Но именно такая картошка хорошо подходит для быстрого ужина: ее можно размять, добавить сыр и за несколько минут собрать румяные картофельные лепешки.

Повторно варить или долго запекать ничего не придется. Картофель уже готов, поэтому достаточно прогреть середину и дождаться сырной корочки.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Вчерашняя картошка для таких лепешек даже удобнее свежесваренной: она холодная и более плотная. Масса легче формуется и не требует большого количества муки».

Что понадобится

На 6–8 небольших лепешек:

вареный картофель — 600 г;

твердый сыр — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Как приготовить картофельные лепешки

Разомните картошку. Холодные клубни натрите на крупной терке или разомните толкушкой. Добиваться совершенно гладкого пюре необязательно. Добавьте сыр. Натрите его на крупной терке. Примерно две трети отправьте к картофелю, остальное пока отложите. Соберите массу. Добавьте яйцо, муку, измельченную зелень, немного соли и перца. Перемешайте. Масса должна лепиться руками, но оставаться мягкой. Сформируйте лепешки. Сделайте заготовки толщиной около 1,5–2 см. Слишком толстыми их делать не стоит — середина будет прогреваться дольше. Обжарьте первую сторону. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите лепешки и готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты до уверенной корочки. Переверните. Аккуратно подрумяньте вторую сторону еще 2–3 минуты. Добавьте оставшийся сыр. Посыпьте лепешки сверху, уменьшите нагрев и накройте сковороду крышкой примерно на 2 минуты. Сыр должен полностью расплавиться.

Почему муки нужно совсем немного

Картофель после охлаждения становится плотнее, поэтому для связывания массы обычно хватает яйца и пары ложек муки. Если всыпать муку с запасом, лепешки будут лучше держать форму, но потеряют нежную картофельную текстуру.

Если масса все-таки получилась слишком влажной, муку лучше добавлять постепенно — буквально по одной ложке. Особенно это важно, если картофель изначально был водянистым.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытаюсь перевернуть лепешку, пока снизу не появилась хорошая корочка. Если начать двигать ее слишком рано, мягкая картофельная масса может развалиться прямо на сковороде».

К таким лепешкам достаточно сметаны и свежей зелени. А если от ужина осталось совсем немного картофеля, его можно дополнить мелко нарезанной готовой курицей или грибами — принцип приготовления останется тем же.

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