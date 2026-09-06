Экономика

Миллиарды иранских средств идут через банки США вопреки санкциям

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Американские банки пропускают миллиарды ирански...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Вопреки санкциям, через клиринговые счета американских банков ежегодно проходят миллиарды долларов иранских средств. Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран получает доступ к финансовой системе США через зарубежных партнеров, включая сеть теневого банкинга с подставными компаниями и обменными пунктами в Гонконге и Дубае.

Один из описанных газетой эпизодов — заказ иранской инженерной фирмы у китайского поставщика 150 тыс. печатных плат и датчиков. Платеж в размере $650 тыс. должен был пройти через банк-корреспондент в Нью-Йорке, при этом посредники не раскрывали связь с Тегераном.

Министерство финансов США предупредило банки о последствиях за участие в обходе санкций. Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джин Ланг заявил, что ведомство действует быстрее и решительнее, выявляя учреждения и посредников, содействующих иранскому режиму. В конце августа Минфин включил в черный список филиал египетского банка Banque Misr в ОАЭ: через его корреспондентские счета, по данным чиновников, проводились операции на сумму до $1,8 млрд в интересах компаний, связанных с иранским теневым банкингом.

Администрация США объявила операцию «Экономический изгой», направленную на изоляцию Ирана и лишение его внешних доходов. Однако Пекин и власти Гонконга уже заявили, что не признают односторонние американские ограничения: китайский МИД называл их незаконными, а Гонконг подчеркнул, что соблюдает только санкции ООН.

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