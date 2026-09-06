Миллиарды иранских средств идут через банки США вопреки санкциям
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Вопреки санкциям, через клиринговые счета американских банков ежегодно проходят миллиарды долларов иранских средств. Как пишет The Wall Street Journal, Тегеран получает доступ к финансовой системе США через зарубежных партнеров, включая сеть теневого банкинга с подставными компаниями и обменными пунктами в Гонконге и Дубае.
Один из описанных газетой эпизодов — заказ иранской инженерной фирмы у китайского поставщика 150 тыс. печатных плат и датчиков. Платеж в размере $650 тыс. должен был пройти через банк-корреспондент в Нью-Йорке, при этом посредники не раскрывали связь с Тегераном.
Министерство финансов США предупредило банки о последствиях за участие в обходе санкций. Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джин Ланг заявил, что ведомство действует быстрее и решительнее, выявляя учреждения и посредников, содействующих иранскому режиму. В конце августа Минфин включил в черный список филиал египетского банка Banque Misr в ОАЭ: через его корреспондентские счета, по данным чиновников, проводились операции на сумму до $1,8 млрд в интересах компаний, связанных с иранским теневым банкингом.
Администрация США объявила операцию «Экономический изгой», направленную на изоляцию Ирана и лишение его внешних доходов. Однако Пекин и власти Гонконга уже заявили, что не признают односторонние американские ограничения: китайский МИД называл их незаконными, а Гонконг подчеркнул, что соблюдает только санкции ООН.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец