Новости Татарстана

Сезон норовируса: жителям Татарстана дали рекомендации

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С приходом холодов в Татарстане возрастает опасность заразиться норовирусом. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану объяснили, как распознать инфекцию и обезопасить себя от нее.

Заболевание атакует желудочно-кишечный тракт и дает о себе знать тошнотой, рвотой, диареей и лихорадкой. Подхватить вирус можно неожиданно — выпив некипяченой воды, съев немытые овощи или пренебрегая мытьем рук. Он легко передается от человека к человеку и способен подолгу сохраняться на продуктах и поверхностях.

Как правило, инфекция распространяется через пищу, воду и бытовые контакты. Активнее всего она ведет себя в холодный сезон, особенно при повышенной влажности.

Симптомы сохраняются обычно от одного до пяти дней, однако даже после выздоровления человек может оставаться источником заразы еще до месяца. Чтобы не заболеть, в Роспотребнадзоре советуют пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть руки, покупать продукты в проверенных местах и не заглатывать воду во время купания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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