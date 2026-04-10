Мастерская Павла Павлова — ремесленный бренд изделий из натуральной кожи ручной работы, где стиль сочетается с качеством и индивидуальностью. С 2015 года здесь создают аксессуары, которые становятся не просто частью образа, а отражением характера своего владельца. Каждое изделие выполнено вручную из натуральной кожи, которая со временем приобретает благородную фактуру и становится только красивее.



В ассортименте представлены браслеты, кошельки, ремни, сумки и другие аксессуары. При индивидуальном заказе можно выбрать цвет кожи, фурнитуру и дополнить изделие персонализацией: инициалами, важной датой или пожеланием. Благодаря капсульным коллекциям аксессуары легко сочетаются между собой, помогая создавать завершённый стильный образ.



Преимущества мастерской Павла Павлова:

— изделия ручной работы из натуральной кожи

— персонализация: инициалы, даты и пожелания

— широкий выбор аксессуаров от браслетов до сумок

— возможность выбрать цвет кожи и фурнитуру

— капсульные коллекции, которые легко сочетать между собой

— собственный магазин в центре города с бесплатной парковкой



Мастерская Павла Павлова — место, где создают вещи с характером и смыслом. Здесь стиль рождается в деталях, а качественные кожаные аксессуары становятся достойным выбором для себя или особенным подарком на долгие годы.