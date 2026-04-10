Стиль — это не про тренды ради трендов. Это про ощущение себя, удобство, уверенность и детали, которые работают каждый день.

Проект [ ГИД ПО СТИЛЮ ] собрал бренды, магазины и пространства, где можно собрать образ целиком: одежда, обувь, аксессуары, бельё и оптика — для мужчин и женщин, которые хотят выглядеть актуально без лишней суеты.
ДЛЯ НЕГО
ДЛЯ неё
унисекс
ДЛЯ НЕЁ
Bulak Store — мультибрендовый бутик премиальной женской одежды, обуви, сумок и аксессуаров в центре Казани, где стиль становится частью индивидуального образа. Здесь помогают не просто выбрать вещи, а собрать гармоничный гардероб для любого случая — от деловой встречи до торжественного вечера.

В бутике представлены актуальные коллекции известных брендов, а персональные стилисты подбирают образы с учетом фигуры, предпочтений и повода. Внимательный сервис, комфортная примерка и тщательно подобранный ассортимент делают процесс выбора приятным и вдохновляющим.

Преимущества Bulak Store:
— премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары известных брендов
— готовые образы для повседневной жизни и особых случаев
— персональная помощь профессиональных стилистов
— комфортная примерка и высокий уровень сервиса
— актуальные коллекции и тщательно отобранный ассортимент
— стильное пространство в центре Казани
— подарочные сертификаты и красивая упаковка

Bulak Store — пространство, где каждая деталь работает на ваш стиль, а шопинг превращается в удовольствие благодаря профессиональному подходу и вниманию к каждому гостю.
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— сейчас в бутике действуют скидки 30% на избранные позиции
Berryline Boutique — мультибрендовый бутик в Казани, где итальянская мода помогает создавать стильные и продуманные образы для любого случая. Здесь собраны одежда, обувь и сумки премиальных брендов, которые легко сочетаются между собой и подчеркивают индивидуальность своей обладательницы.

В бутике можно полностью собрать образ в одном месте — от базовых элементов до выразительных акцентов. Тем, кто ценит профессиональный подход, доступен шопинг со стилистом, который поможет подобрать вещи с учетом особенностей фигуры, образа жизни и личного вкуса. Благодаря широкому размерному ряду, включая большие размеры, найти идеальную посадку сможет каждая женщина.

Преимущества Berryline Boutique:
— мультибрендовый бутик с коллекциями итальянских брендов
— одежда, обувь и аксессуары в одном месте
— шопинг со стилистом и профессиональный подбор образов
— широкий размерный ряд, включая большие размеры
— премиальный ассортимент и актуальные коллекции
— индивидуальный подход к каждой клиентке

Berryline Boutique — место, где стиль рождается не из случайных покупок, а из гармонично подобранных деталей. Если хочется выглядеть элегантно, современно и уверенно в любой ситуации, здесь помогут собрать образ, который будет работать именно на вас.
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Шоурум женской одежды «НЕМИНИ» — пространство стильной женской одежды, где уже более 10 лет помогают создавать красивые, комфортные и современные образы. Здесь особое внимание уделяют качеству вещей, натуральным тканям и идеальной посадке, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно в любой ситуации.

В шоуруме представлен широкий выбор одежды от 44 размера, включая коллекции plus size и актуальные модели оверсайз. Благодаря прямым поставкам с фабрик-производителей покупательницы получают качественную одежду по доступным ценам без лишних наценок. Опытные консультанты помогают подобрать гармоничный образ с учетом особенностей фигуры, стиля и пожеланий каждой гостьи.

Преимущества шоурума «НЕМИНИ»:
— широкий размерный ряд от 44 размера, включая plus size
— натуральные ткани: хлопок, лен и смесовые материалы
— прямые поставки от производителей и честные цены
— опытные консультанты с индивидуальным подходом
— комфортные модели, созданные для активной жизни
— удобное расположение с хорошей транспортной доступностью

«НЕМИНИ» — место, где стиль начинается с комфорта и уверенности в себе.
При покупке от 5000₽ шлепки в подарок
Количество подарков ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года или до окончания подарочного фонда.
УНИСЕКС
Мастерская Павла Павлова — ремесленный бренд изделий из натуральной кожи ручной работы, где стиль сочетается с качеством и индивидуальностью. С 2015 года здесь создают аксессуары, которые становятся не просто частью образа, а отражением характера своего владельца. Каждое изделие выполнено вручную из натуральной кожи, которая со временем приобретает благородную фактуру и становится только красивее.

В ассортименте представлены браслеты, кошельки, ремни, сумки и другие аксессуары. При индивидуальном заказе можно выбрать цвет кожи, фурнитуру и дополнить изделие персонализацией: инициалами, важной датой или пожеланием. Благодаря капсульным коллекциям аксессуары легко сочетаются между собой, помогая создавать завершённый стильный образ.

Преимущества мастерской Павла Павлова:
— изделия ручной работы из натуральной кожи
— персонализация: инициалы, даты и пожелания
— широкий выбор аксессуаров от браслетов до сумок
— возможность выбрать цвет кожи и фурнитуру
— капсульные коллекции, которые легко сочетать между собой
— собственный магазин в центре города с бесплатной парковкой

Мастерская Павла Павлова — место, где создают вещи с характером и смыслом. Здесь стиль рождается в деталях, а качественные кожаные аксессуары становятся достойным выбором для себя или особенным подарком на долгие годы.
ДЛЯ НЕГО
Estetman — магазин мужских костюмов в Казани, где легко собрать безупречный образ для любого случая. В ассортименте — более 1500 моделей костюмов, пиджаков, пальто, обуви и аксессуаров, а также одежда в стиле casual для повседневной жизни. Здесь помогут подобрать комплект для работы, свадьбы, выпускного, деловой встречи или торжественного мероприятия.

Особое внимание уделяют посадке: каждый костюм можно бесплатно подогнать по фигуре, чтобы образ выглядел идеально. Просторный торговый зал, VIP-примерочная и профессиональная помощь консультантов делают выбор комфортным и быстрым.

Преимущества Estetman:
— бесплатная подгонка костюма по фигуре
— более 1500 моделей одежды и аксессуаров
— более 80 моделей в каждом размере
— костюмы для работы, свадьбы, выпускного и особых случаев
— широкий выбор одежды casual
— VIP-примерочная, просторный зал и бесплатная парковка рядом с магазином
ваши гиды по стилю [ prokazan ]
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