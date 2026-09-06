Сильный дождь и туман придут в Татарстан 7 сентября

Сильный дождь и туман ожидаются в Татарстане 7 сентября. Такой прогноз озвучили синоптики: неблагоприятная погода сохранится и ночью, и днем, местами осадки будут интенсивными.

Туман наиболее вероятен в ночные и утренние часы, он может окутать не только Казань, но и другие районы республики.

Из-за грядущей непогоды жителей просят не спускаться в подземные переходы и иные заглубленные помещения, а также не пытаться проходить или проезжать по подтопленным участкам. При передвижении по улицам и дорогам нужно быть особенно внимательными, следить за детьми и по возможности помогать пожилым и больным людям.

При возникновении опасной ситуации следует звонить по номеру 112.