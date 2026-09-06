Уровень Игр кочевников в Казани сохранят, пообещал раис Татарстана
Уровень Всемирных игр кочевников, которые предстоит принять Казани, останется высоким — такую гарантию дал раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. О встрече сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов поделился впечатлениями от организации Игр кочевников и отметил, что республика приложит все усилия, чтобы соревнования в Казани прошли на достойном уровне.
Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и спорте. Раис Татарстана пригласил кыргызские делегации на форумы, проходящие в республике, — они могут быть полезны для укрепления сотрудничества и поиска новых направлений.
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