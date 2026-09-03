С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака
Про Казань
Середина первой декады сентября может стать одним из наиболее насыщенных периодов месяца с точки зрения астрологии. На 10 сентября приходится сразу несколько заметных событий: новолуние в Деве, переход Венеры в Скорпион, Меркурия в Весы и начало ретроградного движения Урана.
Астрологи рассматривают подобные сочетания как период смены приоритетов. На первый план могут выйти отношения, деньги, работа и решения, которые человек долго откладывал.
Новолуние поможет начать с чистого листа
Новолуние в Деве традиционно связывают с наведением порядка. Речь идет не только о доме, но и о работе, финансах, режиме дня и накопившихся обязательствах.
Особенно заметным этот период может оказаться для Дев, Близнецов, Стрельцов и Рыб. Представителям этих знаков астрологические прогнозы советуют обратить внимание на ситуации, которые требуют конкретного решения.
При этом ждать мгновенных перемен необязательно. Новолуние скорее подходит для определения направления: отказаться от ненужного, составить новый план или вернуться к делу, которое долго не удавалось довести до конца.
Венера затронет отношения
Переход Венеры в Скорпион способен сделать эмоциональную сферу более насыщенной. В астрологии такое положение планеты связывают с сильными чувствами, ревностью, привязанностью и желанием разобраться в отношениях без недосказанности.
Особенно чувствительными к этой тенденции могут оказаться Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи. Старые противоречия способны вновь напомнить о себе, однако одновременно появится возможность окончательно разобраться в ситуации.
Уран способен нарушить привычный сценарий
Еще одно событие 10 сентября — разворот Урана в ретроградное движение. В астрологии эту планету связывают с неожиданностями, свободой и резкими изменениями.
Поэтому ближайшие недели могут заставить некоторых людей пересмотреть решения, которые еще недавно казались окончательными. Особенно это касается работы, финансов и планов на будущее.
Главный совет на этот период — не пытаться контролировать абсолютно все. С точки зрения астрологических трактовок, 10 сентября скорее открывает продолжительный период изменений, чем становится единственным «судьбоносным» днем.
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