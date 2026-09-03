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С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Мария Орлова Редактор гороскопов
Мария Орлова
10 сентября 2026 года станет насыщенным днем с ...

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Середина первой декады сентября может стать одним из наиболее насыщенных периодов месяца с точки зрения астрологии. На 10 сентября приходится сразу несколько заметных событий: новолуние в Деве, переход Венеры в Скорпион, Меркурия в Весы и начало ретроградного движения Урана.

Астрологи рассматривают подобные сочетания как период смены приоритетов. На первый план могут выйти отношения, деньги, работа и решения, которые человек долго откладывал.

Новолуние поможет начать с чистого листа

Новолуние в Деве традиционно связывают с наведением порядка. Речь идет не только о доме, но и о работе, финансах, режиме дня и накопившихся обязательствах.

Особенно заметным этот период может оказаться для Дев, Близнецов, Стрельцов и Рыб. Представителям этих знаков астрологические прогнозы советуют обратить внимание на ситуации, которые требуют конкретного решения.

При этом ждать мгновенных перемен необязательно. Новолуние скорее подходит для определения направления: отказаться от ненужного, составить новый план или вернуться к делу, которое долго не удавалось довести до конца.

Венера затронет отношения

Переход Венеры в Скорпион способен сделать эмоциональную сферу более насыщенной. В астрологии такое положение планеты связывают с сильными чувствами, ревностью, привязанностью и желанием разобраться в отношениях без недосказанности.

Особенно чувствительными к этой тенденции могут оказаться Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи. Старые противоречия способны вновь напомнить о себе, однако одновременно появится возможность окончательно разобраться в ситуации.

Уран способен нарушить привычный сценарий

Еще одно событие 10 сентября — разворот Урана в ретроградное движение. В астрологии эту планету связывают с неожиданностями, свободой и резкими изменениями.

Поэтому ближайшие недели могут заставить некоторых людей пересмотреть решения, которые еще недавно казались окончательными. Особенно это касается работы, финансов и планов на будущее.

Главный совет на этот период — не пытаться контролировать абсолютно все. С точки зрения астрологических трактовок, 10 сентября скорее открывает продолжительный период изменений, чем становится единственным «судьбоносным» днем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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