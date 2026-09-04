Технологии

Ростех восстановит детали горного оборудования по 3D-моделям

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Инженеры Центра аддитивных технологий ОДК, входящей в госкорпорацию Ростех, отсканировали детали промышленной дробилки на площадке в Амурске для их последующего восстановления.

Объектами съемки стали сегменты дробящих валков весом около тонны каждый, имеющие сложную геометрию с криволинейными поверхностями и полостями. Традиционные замеры не позволили бы точно воспроизвести форму с учетом износа рабочих поверхностей.

С помощью оптических меток и поэтапной съемки с разных ракурсов инженеры создали цифровую модель, а затем восстановили номинальный профиль, отделив его от эксплуатационных дефектов. На основе этих данных подготовлена документация для выпуска новых деталей.

Этот метод, известный как обратный инжиниринг, применяют также для восстановления газотурбинных агрегатов. Он особенно востребован при отсутствии исходных чертежей и для задач импортозамещения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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