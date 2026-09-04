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Место падения уничтожившего динозавров астероида горело минимум 8 млн лет

Служба новостей Автор статьи
Астероид, который связывают с вымиранием диноза...

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Астероид, который связывают с вымиранием динозавров, упал на Землю около 66 миллионов лет назад в районе нынешней Мексики. Его удар мог не только привести к масштабной катастрофе, но и сформировать под землей условия, пригодные для микробной жизни на протяжении миллионов лет, сообщает Space.com.

Размер небесного тела оценивают примерно в 10–15 километров. Последствия столкновения оказались глобальными: после удара началось массовое вымирание, в ходе которого исчезли около трех четвертей всех видов на планете. Климатические изменения, вызванные катастрофой, продолжались долгое время.

После падения астероида Чиксулуб огромные массы пород расплавились. Когда раскаленный материал вступил в контакт с морской водой, внутри кратера возникла пористая гидротермальная система. В ней могли циркулировать горячие подземные потоки.

Исследовательница Аннемари Пикерсгилл из Университета Глазго отмечала, что вызванные ударом деформации уходили на глубину не менее 35 километров. Это означает, что геотермальная активность могла сохраняться намного дольше, чем считалось ранее.

Прежде ученые предполагали, что кратер остывал около 2 миллионов лет. Однако новые данные показывают, что гидротермальная активность могла продолжаться как минимум 8 миллионов лет. К такому выводу специалисты пришли после бурения скважины глубиной около 1 километра и изучения пород с помощью изотопов калия и аргона.

Дополнительные признаки возможной микробной жизни обнаружили при изотопном анализе серы. По версии исследователей, микроорганизмы могли быстро восстановиться после катастрофы и долго существовать в подземной системе кратера.

Ученые считают, что такие зоны могли становиться длительными убежищами для жизни. Это может иметь значение не только для изучения ранней Земли, но и для поиска следов жизни на других планетах, где есть похожие ударные кратеры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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