Газопровод из Ирака через Сирию оценили минимум в $15 млрд

Проект газопровода из Ирака через Сирию к Средиземному морю оценивается минимум в 15 миллиардов долларов. Реализация займет около четырех лет, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters.

Маршрут рассматривается как альтернатива поставкам нефти через Ормузский пролив. Консорциум с участием Chevron предварительно согласился провести технико-экономическое обоснование. Сирия также подписала соглашения с ConocoPhillips и Novaterra о восстановлении газовых месторождений, а ConocoPhillips намерена выкупить долю в нефтяном бизнесе в иракском районе Киркук.

Действующий с 1950-х годов трубопровод между Киркуком и сирийским терминалом Банияс требует масштабного ремонта. До окончания работ нефть предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Публикация The Jerusalem Post появилась после заявления президента США Дональда Трампа, о котором сообщает Fox News. Он выразил мнение, что новые трубопроводы на Ближнем Востоке способны снизить стратегическое значение Ормузского пролива и ослабить влияние Ирана.