Экономика

Газопровод из Ирака через Сирию оценили минимум в $15 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ирак и Сирия обсуждают проект газопровода к Сре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Проект газопровода из Ирака через Сирию к Средиземному морю оценивается минимум в 15 миллиардов долларов. Реализация займет около четырех лет, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters.

Маршрут рассматривается как альтернатива поставкам нефти через Ормузский пролив. Консорциум с участием Chevron предварительно согласился провести технико-экономическое обоснование. Сирия также подписала соглашения с ConocoPhillips и Novaterra о восстановлении газовых месторождений, а ConocoPhillips намерена выкупить долю в нефтяном бизнесе в иракском районе Киркук.

Действующий с 1950-х годов трубопровод между Киркуком и сирийским терминалом Банияс требует масштабного ремонта. До окончания работ нефть предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Публикация The Jerusalem Post появилась после заявления президента США Дональда Трампа, о котором сообщает Fox News. Он выразил мнение, что новые трубопроводы на Ближнем Востоке способны снизить стратегическое значение Ормузского пролива и ослабить влияние Ирана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

сетка для вытяжки в ванной

Не у нас

8 часов назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Гид по Казани

2 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

ремонт бака мотоцикла в Санкт-Петербурге

Кулинария

8 часов назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Не у нас

12 часов назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Новости Татарстана

день назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни
Экономика
6 часов назад

С 9 сентября повышаются экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу

С 9 сентября повышаются экспортные пошлины на п...

Кулинария

час назад

Утром сырники лепить некогда: творог выкладываю одной лепешкой — завтрак готовится заметно проще

Новости Татарстана

2 часа назад

За десятилетия труда нефтяников Татарстана поблагодарил Минниханов

Кулинария

4 часа назад

Домашний томатный соус получается слишком жидким: одна привычка только увеличивает время у плиты

Технологии

5 часов назад

Росатом начал испытания робота-манипулятора АИМ М30-Д1850
В России создают браузерную игру «Перекопы» об ...
Технологии
7 часов назад

В России создают браузерную игру «Перекопы» об истории и культуре Крыма

Не у нас

7 часов назад

Гарвардские ученые назвали самый тяжелый год в истории человечества

Кулинария

7 часов назад

Кабачки больше не жарю по несколько партий: выкладываю всю массу в форму — получается проще оладий

Технологии

8 часов назад

Ростех восстановит детали горного оборудования по 3D-моделям
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу