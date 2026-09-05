В России создают браузерную игру «Перекопы» об истории и культуре Крыма

Российские разработчики работают над браузерной игрой «Перекопы», посвященной истории и культуре Крыма. В ней пользователь управляет археологическим музеем: проводит раскопки, реставрирует находки и собирает коллекции. Проект создается на основе реальных исследований и музейных материалов, а художественный вымысел отделен от фактов, сообщают «Известия».

Действие происходит в Крыму, который разработчики называют пространством встречи разных цивилизаций. Игра охватывает 11 культурных слоев — от тавров и скифов до современности, для каждого предусмотрено семь археологических локаций и всего 77 экспедиций. Полная версия включит 231 артефакт и 11 исторических сюжетов. Сюжет основан на легендах о скифском золоте, но вымысел отделен от научных фактов.

Проект работает в браузере без установки и включает мини-игры: сборка амфоры, лабораторный анализ, экспертиза подлинности. Руководитель Елена Скаржинская отметила, что задача — не сделать учебник, а показать, как рождается история. Журналисты «Известий» уже опробовали первые две главы, в планах — связать игру с литературной премией «На краешке прибоя».

Эксперты оценили проект неоднозначно. Аркадий Смирнов считает, что «Перекопы» занимают свободную нишу образовательных игр, а Сергей Поморцев предупреждает о конкуренции в браузерном сегменте. Артем Семенов критикует академичный темп и отсутствие сроков дорожной карты. По их мнению, успех будет зависеть от баланса между научной достоверностью и увлекательностью игрового процесса.