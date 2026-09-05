Гарвардские ученые назвали самый тяжелый год в истории человечества

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что одним из самых тяжелых периодов для человечества за всю известную историю стал 536 год нашей эры, сообщает Кулик.

По оценке ученых, именно тогда значительная часть Земли столкнулась с резким похолоданием, полумраком и разрушительными последствиями для жизни людей. Исторические и климатические данные указывают, что Европа и часть Азии примерно на 18 месяцев оказались в условиях слабого солнечного света.

В этот период солнце, как говорится в материале, почти перестало прогревать землю, а его яркость сравнивали с лунным светом. Средняя температура снизилась примерно на 2,5 градуса, что стало серьезным ударом для сельского хозяйства и природных систем.

Историки называют этот отрезок самым холодным за последние 2500 лет. Последствия оказались масштабными: урожаи погибли, начался голод, а эпидемии стали распространяться активнее. В том числе источники связывают этот период со вспышками чумы на востоке бывшей Римской империи.

Через несколько лет, в 539 году, началась серия вулканических извержений в Исландии. В атмосферу попало большое количество пепла, что дополнительно повлияло на климат в 540 и 547 годах.

Кроме похолодания и извержений, Земля столкнулась с землетрясениями и наводнениями. Эти бедствия усилили общий кризис и затронули целые цивилизации.

Ученые отмечают, что события того времени напоминают о зависимости человечества от климата и природных процессов. По их мнению, такие периоды показывают, насколько важна готовность к крупным природным потрясениям.