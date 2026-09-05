Технологии

Росатом начал испытания робота-манипулятора АИМ М30-Д1850

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Госкорпорация «Росатом» приступила к испытаниям промышленного робота-манипулятора АИМ М30-Д1850. Разработка рассчитана на грузоподъемность 30 кг и предназначена для объектов критической информационной инфраструктуры, где использование зарубежного оборудования ограничено или невозможно.

Робота создали из отечественных материалов по российским ГОСТам, рассказал ТАСС технический директор ООО «Росатом Интелмаш» Александр Бутов. Он отметил, что такое решение укрепляет технологический суверенитет и позволяет роботизировать объекты, недоступные для иностранной техники.

По словам представителя компании, любой зарубежный манипулятор со сравнимой грузоподъемностью и радиусом действия можно считать импортным аналогом. Ключевое отличие — АИМ М30-Д1850 разработан и будет производиться в России, при этом авторы учитывали мировой опыт робототехники.

Для конечного потребителя внедрение упрощается: нет языкового барьера, а документация соответствует привычным стандартам. Техническая и сервисная поддержка на протяжении всего жизненного цикла также названа в числе преимуществ, направленных на снижение стоимости владения. Сейчас «Росатом Интелмаш» завершает приемку работ по проекту и вскоре начнет регистрировать результаты в государственных системах учета интеллектуальной собственности.

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