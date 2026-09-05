Минниханов и представитель Катара обсудили безопасность на встрече в Казани

В Казани на площадке международного салона «Комплексная безопасность-2026» прошла встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем председателя Высшего Совета по гражданской обороне Катара Мухаммедом Аль-Сулайти. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.



Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности и защиты населения. Рустам Минниханов назвал Катар важным и надежным партнером России на Ближнем Востоке, отметив, что Татарстан на своем уровне готов укреплять двусторонние отношения.



Раис также подчеркнул значение салона как одной из ключевых отраслевых площадок страны. По его словам, представленные здесь разработки впоследствии находят применение в работе пожарно-спасательных подразделений и смежных служб.



Мухаммед Аль-Сулайти, в свою очередь, заявил о заинтересованности Катара в углублении сотрудничества с Татарстаном в сфере безопасности.