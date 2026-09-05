Кабачки больше не жарю по несколько партий: выкладываю всю массу в форму — получается проще оладий

Кабачковые оладьи хороши, пока не приходится провести у сковороды полчаса: выкладывать тесто ложкой, следить за каждой партией, переворачивать, подливать масло. Ту же овощную массу можно приготовить целиком в духовке.

Кабачок натирают, отжимают от лишнего сока, смешивают с яйцами, мукой и сыром, а затем выкладывают в форму одним слоем. Получается большая кабачковая лепешка-запеканка с румяным верхом и мягкой серединой — ее остается только нарезать на порции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого варианта кабачок отжимаю даже тщательнее, чем для обычных оладий. В сковороде лишняя влага быстро испаряется небольшими порциями, а в большой форме может сделать середину водянистой».

Что понадобится

На 4–5 порций:

кабачки — 800 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 120 г;

пшеничная мука — 4 ст. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

сметана — для подачи.

Как приготовить кабачки без сковороды

Натрите кабачки. Молодые плоды можно использовать вместе с кожицей. У крупных кабачков жесткую кожуру и зрелые семена лучше предварительно удалить. Уберите лишний сок. Добавьте к тертым кабачкам соль, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем тщательно отожмите массу руками или через чистую марлю. Сделайте тесто. Добавьте яйца, 80 г натертого сыра, измельченный чеснок, укроп и черный перец. Всыпьте муку и перемешайте. Масса должна быть густой и не растекаться свободно. Переложите в форму. Смажьте ее растительным маслом или застелите пергаментом. Распределите кабачковую массу слоем примерно 2–3 см. Отправьте в духовку. Выпекайте при 190 градусах около 25 минут. Добавьте сыр. Посыпьте сверху оставшимися 40 г сыра и готовьте еще 10–15 минут. Верх должен подрумяниться, а середина — перестать быть влажной. Дайте немного остыть. Оставьте готовое блюдо в форме на 10 минут, а затем нарежьте квадратами или треугольниками.

Почему толстый слой лучше не делать

Если выложить всю кабачковую массу в небольшую глубокую форму, получится уже не аналог оладий, а очень влажная запеканка. Верх успеет подрумяниться значительно раньше, чем испарится влага из середины.

Оптимальный слой — примерно 2–3 см. Если кабачков много, лучше взять широкий противень или большую форму, а не увеличивать толщину.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовую кабачковую лепешку сразу не режу. Через 10 минут после духовки она становится плотнее и гораздо аккуратнее делится на порции. Особенно это заметно, если кабачки были очень сочными».

По вкусу блюдо действительно напоминает кабачковые оладьи, но масла требуется значительно меньше, а переворачивать десяток отдельных заготовок не приходится. Подавать порционные кусочки можно горячими или теплыми со сметаной и свежей зеленью.

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