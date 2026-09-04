Минниханов поручил подготовить котельные и теплосети к холодам

Рустам Минниханов потребовал от коммунальных служб Татарстана обеспечить готовность теплоснабжающих предприятий и тепловых сетей к предстоящей зиме. Такое указание глава республики дал на совещании в Доме Правительства, сообщили в его пресс-службе.

«Мы должны готовиться к своевременному запуску тепла», — подчеркнул Минниханов. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти суток держится ниже +8 градусов.

По данным на 4 сентября, подготовка социальных объектов полностью завершена. Многоквартирные дома уже получили паспорта готовности — 84% из них. Остальным нужно уложиться до 15 сентября.

Раис региона потребовал закончить ремонт на котельных и теплосетях, привести аварийно-ремонтный персонал в полную готовность и запастись нужными материалами для устранения аварий, включая резервное топливо. Также он напомнил о подготовке коммунальной техники к зиме.

В совещании участвовали премьер-министр республики Алексей Песошин и и. о. председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.