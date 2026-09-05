За десятилетия труда нефтяников Татарстана поблагодарил Минниханов

Нефтяники и газовики получили благодарность от руководства республики накануне профессионального праздника. Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ отметил вклад предприятий отрасли в социально-экономическое развитие Татарстана, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Глава республики напомнил, что День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. Нефть добывают в Татарстане уже более 80 лет: она стала основой экономики и дала импульс машиностроению, химии, нефтехимии и оборонно-промышленному комплексу. За эти годы сложились инженерные школы и профессиональные традиции, которые продолжают молодые специалисты.

Особые слова признательности Минниханов адресовал ветеранам. Без их самоотверженного труда республика не добилась бы сегодняшних успехов, подчеркнул он. В совещании приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности председателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Торжества по случаю Дня нефтяника состоятся завтра, 5 сентября, в Альметьевске. Минниханов поручил минпромторгу РТ и местной администрации провести праздник на высоком уровне.