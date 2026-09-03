Кулинария

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из творога, яйца и банана можно приготовить мяг...
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Когда утром не хочется замешивать тесто и отмерять десяток продуктов, можно обойтись тремя основными ингредиентами. Творог, спелый банан и яйцо после смешивания превращаются в основу для небольших мягких лепешек, которые готовятся прямо на сковороде.

Мука в таком рецепте действительно не обязательна. Банан дает сладость и помогает связать массу, яйцо отвечает за структуру, а творог составляет основу. Но есть важный нюанс: слишком влажный творог сделает смесь жидкой, и перевернуть лепешки будет трудно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для завтрака без муки я выбираю достаточно сухой творог. Если в упаковке заметно много сыворотки, сначала даю ей стечь. Банан беру спелый, но не огромный — иначе масса становится слишком жидкой и сладкой».

Что понадобится

На 6–8 небольших лепешек:

  • творог 5–9% — 250 г;

  • банан — 1 небольшой, около 100–120 г мякоти;

  • яйцо — 1 шт.;

  • соль — маленькая щепотка;

  • корица или ваниль — по желанию;

  • растительное масло — немного для сковороды.

Дополнительный сахар обычно не требуется, если банан достаточно спелый. При подаче можно добавить ягоды, натуральный йогурт или сметану.

Как приготовить

  1. Разомните банан. Очистите его и тщательно раздавите вилкой в широкой миске практически до состояния пюре.

  2. Добавьте творог. Разомните его вместе с бананом. Если хочется более однородной середины, крупнозернистый творог можно предварительно протереть.

  3. Вмешайте яйцо. Добавьте его вместе со щепоткой соли и, при желании, корицей или ванилью. Перемешайте до однородности.

  4. Оцените консистенцию. Масса должна быть густой и удерживаться на ложке. Если она растекается, причина обычно в слишком влажном твороге или крупном банане.

  5. Разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее маслом и установите небольшой или умеренный нагрев.

  6. Выложите лепешки. Набирайте массу столовой ложкой и формируйте прямо на сковороде небольшие заготовки толщиной около 1–1,5 см. Крупными их делать не стоит.

  7. Обжарьте с двух сторон. Готовьте примерно 3–4 минуты с первой стороны. Когда низ схватится, осторожно переверните широкой лопаткой и готовьте еще 2–3 минуты. Яичная масса внутри должна полностью приготовиться.

Почему без муки они нежнее, но капризнее

Мука в обычных сырниках поглощает часть влаги и укрепляет тесто. Здесь ее нет, поэтому лепешки получаются более мягкими, но требуют аккуратного приготовления.

Слишком большой банан нарушает соотношение ингредиентов, а влажный творог добавляет еще больше жидкости. Исправлять такую основу несколькими ложками муки можно, но тогда получится уже другой рецепт.

Именно поэтому лучше делать небольшие лепешки. Они быстрее схватываются и легче переворачиваются. Сильный огонь использовать не стоит: банан содержит сахара, из-за которых поверхность способна быстро потемнеть раньше, чем приготовится середина.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку я всегда делаю маленькой. Если она легко снимается лопаткой и не расползается при переворачивании, продолжаю с той же массой. Если слишком нежная, остальные делаю меньше и немного снижаю нагрев».

Так из трех основных продуктов получается быстрый горячий завтрак без отдельного теста. По текстуре он нежнее классических сырников, а сладости спелого банана обычно хватает даже без добавления сахара.

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