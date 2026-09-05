Вторичное жилье в Москве может подорожать на 5–7% до конца 2026 года

Вторичное жильё в Москве до конца 2026 года может прибавить в цене ещё 5–7%. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Mash Money, отмечая усиление конкуренции среди покупателей, которые всё чаще выбирают готовые квартиры вместо дорогих новостроек.

Аналитики не ждут массового удешевления квартир в новых домах. Высокие кредиты для девелоперов, удорожание стройматериалов и прочие расходы не позволяют застройщикам устраивать крупные распродажи. При этом около 80% покупателей сейчас ориентируются не на итоговую переплату, а на размер ежемесячного платежа, стараясь вписать ипотеку в семейный бюджет.

Примерно четверть клиентов выбирают комбинированные ипотечные программы — часть суммы выдаётся по льготной ставке, а превышение лимита — по рыночной. Вопреки ожиданиям, такое «ипотечное комбо» само по себе не снижает ставку до 3,5%: низкий процент возможен только при дополнительной субсидии банка или застройщика и на особых условиях.

На вторичном рынке давление на цены создаёт дефицит привлекательных квартир при растущем спросе. Прогноз в 5–7% отражает ожидаемое изменение среднего показателя — итоговая стоимость конкретного объекта будет зависеть от района, состояния дома и готовности продавца к торгу.