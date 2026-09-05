Новости Татарстана

Көрәш принес Радику Салахову из Челнов золото Игр кочевников

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Победителем Всемирных Игр кочевников 2026 года стал борец из Набережных Челнов Радик Салахов. Золотую медаль он завоевал в соревнованиях по көрәш, а о его успехе сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В решающем поединке абсолютной весовой категории челнинец обыграл Баямана Мыктыбекова из Кыргызстана. Именно эта победа принесла Салахову высшую награду Игр.

Абсолютная весовая категория предполагает, что на ковре встречаются атлеты без ограничений по весу. Такой формат позволяет выявить самого сильного борца независимо от его комплекции.

Выступление на Играх кочевников 2026 года принесло челнинскому спортсмену золото в көрәше. О победе Радика Салахова сообщил раис республики Рустам Минниханов.

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