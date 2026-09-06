Экономика

В России не исключили создание нового экономического форума для регионов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Антон Кобяков допустил появление в России новог...

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Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, заявил в интервью ТАСС, что после завершения текущих геополитических трудностей в России может быть создан новый экономический форум для регионов.

По словам Кобякова, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие подобные площадки не полностью закрывают потребности субъектов РФ в диалоге с правительством, Центральным банком и другими структурами. Поэтому требуется отдельная площадка, сфокусированная именно на региональной повестке.

Он добавил, что тема уже обсуждалась, но вернуться к ней планируется после завершения геополитической обстановки. «Мы понимаем, что разговор на эту тему будет продолжен, как только завершится текущая геополитическая обстановка. К этой проблеме мы обязательно вернёмся», — приводит слова Кобякова ТАСС.

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