В России не исключили создание нового экономического форума для регионов

Антон Кобяков, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, заявил в интервью ТАСС, что после завершения текущих геополитических трудностей в России может быть создан новый экономический форум для регионов.

По словам Кобякова, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие подобные площадки не полностью закрывают потребности субъектов РФ в диалоге с правительством, Центральным банком и другими структурами. Поэтому требуется отдельная площадка, сфокусированная именно на региональной повестке.

Он добавил, что тема уже обсуждалась, но вернуться к ней планируется после завершения геополитической обстановки. «Мы понимаем, что разговор на эту тему будет продолжен, как только завершится текущая геополитическая обстановка. К этой проблеме мы обязательно вернёмся», — приводит слова Кобякова ТАСС.