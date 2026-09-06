6 сентября в Татарстане потеплеет до +23 градусов

В Татарстане 6 сентября ожидается до +23 градусов тепла. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. По прогнозу синоптиков, в республике будет облачная погода с прояснениями.

Температура воздуха достигнет максимальных значений в дневные часы. Небо будет периодически закрываться облаками, однако временами будут появляться просветы, через которые будет проглядывать солнце. Согласно данным метеорологов, такие погодные условия сохранятся в течение дня.

Региональный гидрометцентр подготовил оперативный прогноз на текущие сутки. Ведомство регулярно проводит мониторинг погоды, чтобы своевременно информировать население республики о возможных изменениях.