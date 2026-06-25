Какие процедуры и обследования актуальны этим летом

25.06.2026, 09:50 · Дарина Говорухина

Лето — не только отдых и прогулки, но и повышенные риски: солнечные ожоги, аллергии, укусы, пищевые отравления, обезвоживание и спортивные травмы. Чтобы отдых был безопасным, стоит заранее позаботиться о медицинских процедурах.

Проект «Здоровое лето — МедКазань» — это гид по медицинской помощи в летний сезон. Мы собрали клиники, специалистов и сервисы, которые решают даже самые сложные медицинские вопросы.
Многопрофильные центры
«Медэксперт» — сеть современных многопрофильных клиник в Казани, объединяющая 5 полноценных медицинских центров с широким спектром диагностических и консультативных направлений.

Ключевая ценность сети — сильная команда специалистов. Большинство врачей «Медэксперт» работают в соответствии с принципами доказательной медицины, сочетая современные международные подходы, клинический опыт и внимательное отношение к пациенту.

Преимущества «Медэксперт»:
— 5 медицинских центров в Казани
— широкий спектр диагностических и консультативных направлений
— врачи, работающие по принципам доказательной медицины
— современное оборудование экспертного класса
— комфортные условия для обследования и лечения

«Медэксперт» — выбор для тех, кто ценит профессионализм, доверие и понятный подход к здоровью на каждом этапе.
Медицинский центр Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» — многопрофильная клиника с опытом более 34 лет, где взрослые и дети получают комплексную медицинскую помощь. Здесь ведут приём врачи различных специальностей, проводится лабораторная, ультразвуковая и функциональная диагностика, выполняются лечебные процедуры и генетические исследования. Клиника работает с ДМС и ежегодно принимает более 25 000 пациентов из разных регионов России и стран мира.

Преимущества «Авиценна-эндокринология»:
— работает с 1991 года, два филиала
— собственная лаборатория с многоуровневым контролем качества
— более 40 врачей, включая докторов и кандидатов наук
— участие специалистов в российских и зарубежных симпозиумах
— возможность выезда врача и медсестры на дом или в офис
— «Школы пациентов» и психологическая поддержка

Клиника профессора Анчиковой «Авиценна-эндокринология» сочетает опыт, современные методы диагностики и внимательное отношение к каждому пациенту. Записаться на приём — значит доверить здоровье команде с многолетней практикой и профессиональной репутацией.
Оптика и проверка зрения
Планета Оптика — одна из лицензированных сетей салонов оптики в Татарстане, объединяющая около 30 салонов в Казани и городах республики. Здесь можно получить полный комплекс услуг для диагностики, коррекции и сохранения зрения в одном месте.

Забота о зрении начинается с точной диагностики. В «Планете Оптика» приём ведут сертифицированные врачи-офтальмологи, а обследования проводятся на современном оборудовании. После диагностики специалисты помогут подобрать оправы или линзы с учётом индивидуальных особенностей зрения и образа жизни.

Преимущества «Планеты Оптика»:
— полный цикл услуг для здоровья зрения
— комплексная диагностика на современном оборудовании
— приём сертифицированных врачей-офтальмологов
— изготовление очков любой сложности
— широкий выбор оправ и линз известных брендов
— около 30 салонов в Казани и городах Татарстана
— доступные цены при высоком качестве обслуживания

«Планета Оптика» помогает видеть мир чётко и комфортно, предлагая профессиональный подход, современные технологии и удобный сервис рядом с домом.

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Сосуды и травмы
«Фортуна-Мед» — современная многопрофильная клиника в Казани, где диагностика, лечение и профилактика собраны в единую систему для быстрого решения вопросов со здоровьем.

Клиника работает по принципу единой комплексной системы, обеспечивающей своевременную диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний. Это позволяет пациентам решать все проблемы со здоровьем в пределах одного медицинского учреждения.

В «Фортуна-Мед» работают с частными пациентами и организациями, в том числе по ДМС.

Преимущества «Фортуна-Мед»:
— комплексная диагностика и лечение в одном медучреждении
— выезд специалистов на дом, включая травматолога-ортопеда с рентген-оборудованием
— платный травмпункт без очередей, где можно сделать рентген, наложить или заменить гипс, пройти лечение лазером, изготовить ортопедические стельки, пройти кинезиотейпирование, сделать плазмолифтинг или PRP суставов
— сложные операции в области травматологии и ортопедии
— УЗИ суставов и доступные цены на анализы

«Фортуна-Мед» — место, куда можно обратиться, когда медицинская помощь нужна быстро, понятно и в одном месте.
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Укусы и аллергия
Клиника «Биомед» — медицинский центр, куда можно обратиться в любой момент, когда требуется быстрая и грамотная помощь, в том числе при укусе клеща и других острых состояниях.

Здесь пациент получает не просто консультацию, а полный цикл сопровождения: от осмотра до диагностики и назначения индивидуального лечения или профилактики. Особое внимание уделяется оперативности и точности действий, ведь при подобных ситуациях важно не терять время. При необходимости специалисты аккуратно удаляют клеща, направляют материал на лабораторное исследование и дают персональные рекомендации по дальнейшим шагам.

Преимущества клиники «Биомед»:
— помощь при укусе клеща и других острых состояниях
— аккуратное удаление клеща специалистами
— организация лабораторной диагностики
— назначение индивидуальной профилактики и лечения
— оперативное реагирование при тревожных симптомах
— персональные рекомендации для каждого пациента

«Биомед» — место, где на обращение реагируют быстро и внимательно, помогая сохранить здоровье и спокойствие в ситуациях, требующих срочного решения.
Интоксикация и отравления
Частная наркологическая клиника «Панацея» с 2018 года помогает пациентам вернуть контроль над жизнью при алкоголизме и наркомании. Здесь оказывают помощь при лечении зависимостей, выводе из запоя и кодировании, выстраивая индивидуальный план восстановления.

Преимущества клиники «Панацея»:
— полная анонимность и отсутствие постановки на учет
— круглосуточная помощь и выезд специалиста до 60 минут
— комфортные палаты и полноценное питание
— комплексная реабилитация: детокс, психотерапия, социализация
— поддержка 24/7 и уважительное отношение без осуждения

Доступна очная и онлайн-консультация для оценки ситуации и составления плана лечения.

Акции:
— при кодировании — бесплатная консультация нарколога
— при поступлении в стационар — бесплатное психологическое консультирование для пациента и его близких
лето только начинается
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