«Фортуна-Мед» — современная многопрофильная клиника в Казани, где диагностика, лечение и профилактика собраны в единую систему для быстрого решения вопросов со здоровьем.
Клиника работает по принципу единой комплексной системы, обеспечивающей своевременную диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний. Это позволяет пациентам решать все проблемы со здоровьем в пределах одного медицинского учреждения.
В «Фортуна-Мед» работают с частными пациентами и организациями, в том числе по ДМС.
Преимущества «Фортуна-Мед»:
— комплексная диагностика и лечение в одном медучреждении
— выезд специалистов на дом, включая травматолога-ортопеда с рентген-оборудованием
— платный травмпункт без очередей, где можно сделать рентген, наложить или заменить гипс, пройти лечение лазером, изготовить ортопедические стельки, пройти кинезиотейпирование, сделать плазмолифтинг или PRP суставов
— сложные операции в области травматологии и ортопедии
— УЗИ суставов и доступные цены на анализы
«Фортуна-Мед» — место, куда можно обратиться, когда медицинская помощь нужна быстро, понятно и в одном месте.