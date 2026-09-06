Картошка в супе разваривается раньше остальных овощей: почему дело не всегда в сорте

Картофель в супе иногда начинает крошиться еще до того, как морковь, капуста или другие овощи дошли до нужной мягкости. Первое объяснение обычно простое — попался слишком рассыпчатый сорт. Но даже плотный картофель можно переварить, если положить его в кастрюлю слишком рано.

У разных овощей свое время приготовления. Если отправить картошку одновременно с продуктами, которым требуется более длительная варка, она продолжит кипеть все это время и в итоге начнет распадаться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картошку для супа режу довольно крупными одинаковыми кусочками и стараюсь рассчитывать момент закладки так, чтобы ей не пришлось кипеть лишние 15–20 минут. Особенно это важно для крахмалистых сортов».

Что понадобится

Для простого овощного супа:

картофель — 500 г;

белокочанная капуста — 300 г;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

вода или бульон — 2 л;

растительное масло — 1 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Как сварить суп, чтобы картошка сохранила форму

Нарежьте овощи. Картофель сделайте кубиками или брусочками примерно по 2–3 см. Главное, чтобы кусочки были приблизительно одинаковыми. Подготовьте лук и морковь. Мелко нарежьте лук, морковь натрите или нарежьте соломкой. При желании слегка припустите овощи на растительном масле 5–7 минут. Начните с капусты. Если она плотная и зимняя, положите ее в кипящий бульон первой и проварите примерно 5–7 минут. Молодой капусте, наоборот, требуется совсем немного времени, поэтому ее добавляют позже картофеля. Добавьте картошку. Положите подготовленные кусочки в кастрюлю. После повторного закипания уменьшите нагрев. Не устраивайте бурное кипение. Суп должен спокойно вариться, а не активно бурлить. Сильное движение жидкости дополнительно повреждает уже размягчившиеся края картофеля. Добавьте остальные ингредиенты. Переложите в кастрюлю лук с морковью, приправьте. В среднем картофелю достаточно около 15–20 минут, но проверять его лучше раньше. Остановитесь вовремя. Как только нож или вилка легко входят в кусочек картофеля, длительная варка ему уже не нужна. Добавьте зелень и снимите суп с огня.

Размер кусочков тоже имеет значение

Мелко нарезанный картофель готовится значительно быстрее крупных кубиков. Если часть клубней нарезать мелко, а часть крупно, первые начнут рассыпаться, пока вторые еще остаются плотными.

Не менее важен нагрев. При интенсивном кипении размягченные кусочки постоянно сталкиваются друг с другом и стенками кастрюли, поэтому края быстрее крошатся и делают бульон мутнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовность картошки начинаю проверять примерно через 12–15 минут после закипания. Лучше проверить несколько раз, чем автоматически варить суп еще полчаса после того, как картофель уже стал мягким».

Сорт действительно влияет на результат: картофель с более рассыпчатой мякотью легче теряет форму. Но правильная последовательность закладки, одинаковая нарезка и спокойное кипение позволяют заметно лучше контролировать его текстуру даже в обычном домашнем супе.

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