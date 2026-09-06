Индонезия предложила России освоение 138 нефтегазовых блоков
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Российские компании приглашены к участию в освоении 138 нефтегазовых блоков в Индонезии. Приглашение прозвучало от президента Прабово Субианто во время его визита во Владивосток на Восточный экономический форум.
Государственное агентство Antara цитирует Прабово: «Мы приглашаем российские компании вместе с их технологиями участвовать в освоении этих блоков». Издание Tempo со ссылкой на министерство энергетики и минеральных ресурсов уточняет, что блоков более 138 и российским инвесторам предложено участвовать в конкурсах.
Издание Detik Finance передает, что Прабово сообщил о планах РУСАЛа создать перерабатывающий завод в Индонезии совместно с местной бизнес-группой. Это соответствует политике хилурираси — развитию переработки сырья внутри страны, чтобы уйти от экспорта необработанных ресурсов.
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