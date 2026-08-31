Перед первым сентября родители будущих первоклассников начинают проверять всё сразу. Читает ли ребенок, считает ли, сможет ли высидеть урок, услышать учителя, познакомиться с одноклассниками и не растеряться в новой обстановке. В 2025 году только в Казани школьный звонок впервые прозвучал примерно для 17 тысяч детей. И почти в каждой семье накануне возникает один и тот же вопрос: действительно ли ребенок готов к школе?

На деле готовность к первому классу не сводится к буквам и цифрам. Ребенку придется привыкнуть к новому режиму, правилам, коллективу, дисциплине и необходимости удерживать внимание. Для многих именно эта резкая смена привычной жизни становится главным источником стресса.

Поэтому перед школой важно не пытаться заранее пройти всю программу, а помочь ребенку спокойно войти в новую среду и сохранить интерес к учебе.

Редакция ProKazan поговорила с Натальей Евгеньевной Калинкиной, собственником и руководителем образовательных центров «Яркие дети» в Казани. Мы узнали, какие навыки действительно помогают первокласснику адаптироваться, зачем родителям включаться в подготовку и как сделать так, чтобы учеба не ассоциировалась у ребенка с постоянным напряжением.

— Наталья Евгеньевна, расскажите, с какими трудностями дети чаще всего сталкиваются в первые месяцы первого класса?

— Первый класс почти всегда становится для ребенка стрессом. Новые люди, правила, дисциплина, необходимость слушать учителя, поднимать руку, не перебивать и договариваться с одноклассниками. Для взрослых это привычные вещи, а ребенок сталкивается с ними впервые.

Поэтому многое зависит от того, насколько он уже социализирован. Если до школы ребенок занимался в группе, учился делиться, ждать своей очереди и взаимодействовать с другими детьми, адаптация проходит легче.

Отдельная сложность связана с вниманием и усидчивостью. Этот навык развивается постепенно, через постоянную смену деятельности и понятный для ребенка темп.

Подготовка к школе в «Ярких детях» проходит два раза в неделю по 1,5 часа и строится комплексно. В один из дней дети занимаются чтением, математикой и окружающим миром через творчество, а во второй закрепляют пройденный материал. Для нас это принципиально важно, потому что навык нельзя сформировать за одно занятие и сразу перейти к новой теме.

Внутри программы каждый блок длится около 27–30 минут, между ними есть небольшая перемена. Например, только за занятие по чтению ребенок выполняет от 8 до 10 разных заданий. За счет этого деятельность постоянно меняется, но ребенок успевает удерживать внимание на конкретной задаче и доводить ее до конца.

Такой формат помогает еще и закреплять материал. Ребенок возвращается к уже знакомому, лучше запоминает его, может пересказать и постепенно привыкает к самому процессу обучения. Здесь одновременно работают и учебные навыки, и память, и способность спокойно включаться в следующую задачу.

Сложнее приходится и тем детям, которые приходят в школу без базовой подготовки. Если ребенок постоянно не успевает за общим темпом, у него может появиться тревога, неуверенность и ощущение, что учеба ему не дается. Поэтому важно заранее познакомить его с правилами, режимом и самим форматом обучения, чтобы школа не воспринималась как что то совершенно неизвестное.

— Что вы делаете, если ребёнок боится ошибаться, постоянно ждёт помощи взрослого или отказывается выполнять задание, когда сразу не получается?

— В таких ситуациях важно не усиливать давление. Если ребёнок привык, что взрослый сразу подскажет ответ или сделает вместе с ним, он начинает ждать помощи даже там, где уже способен справиться сам.

Поэтому мы стараемся постепенно менять эту модель. Сначала педагог находится рядом, показывает принцип выполнения задания, помогает разобраться, а дальше всё чаще предлагает ребёнку подумать самому. Здесь хорошо работает простой вопрос: «А как думаешь ты?» Он даёт ребёнку возможность остановиться, попробовать свой вариант и увидеть, что ошибка не означает провал.

В «Ярких детях» мы вообще стараемся вести ребёнка от лёгкого к сложному. Сначала он получает понятные задания в игровом формате, чувствует, что у него получается, а потом нагрузка постепенно увеличивается. За счёт этого появляется уверенность и желание пробовать дальше.

Для меня важно, чтобы ребёнок не боялся самого процесса обучения. Если он знает, что можно подумать, попробовать ещё раз и попросить о помощи только тогда, когда она действительно нужна, он постепенно становится более самостоятельным и спокойнее реагирует на сложные задания.

— Через какое время занятий родители обычно замечают первые изменения?

— Первые изменения родители могут замечать довольно быстро, потому что после каждого занятия педагог обязательно даёт обратную связь и рассказывает, что получилось у ребёнка и над чем ещё нужно работать.

Если говорить уже о заметном результате, то примерно через два или три месяца дети, которые приходили к нам не читающими, начинают разбирать простые слова вроде «Маша», «Паша», «каша». Постепенно появляется понимание самого принципа чтения, ребёнок увереннее выполняет задания и меньше ждёт постоянной подсказки взрослого.

При этом мы всегда смотрим на динамику не по одному занятию. В «Ярких детях» есть стартовая, промежуточная и итоговая диагностика, поэтому родители видят, с каким уровнем ребёнок пришёл, чего достиг и над чем предстоит работать дальше.

— Есть ли у вас история ребёнка, который пришёл очень застенчивым или не хотел заниматься, а к школе заметно изменился? Что сработало в его случае?



— Хороший пример для меня мой внук Артём. До школы он два года занимался у нас, поэтому к первому классу уже понимал, как устроены занятия, знал правила, умел взаимодействовать с другими детьми и не боялся новой обстановки. Для него школа не стала чем-то пугающим, потому что многое уже было знакомо.

Похожие изменения мы видим и у других детей. Родители потом рассказывают, как ребёнок приходит из школы довольный, потому что первым ответил на вопрос, не постеснялся поднять руку или сам включился в задание. Постепенно появляется уверенность в себе и своих знаниях.

Здесь хорошо работает системность. Ребёнок привыкает к правилам, учится слышать педагога, выполнять задания и понимать, что ошибаться не страшно. Когда у него появляется опыт успеха, он гораздо спокойнее входит в новую среду и уже не ждёт, что взрослый всё сделает за него.

— Какие ошибки родители чаще всего совершают летом перед первым классом?

— Самая частая ошибка заключается в том, что летом родители полностью сбивают ребёнку режим. Разрешают поздно ложиться, долго спать утром, ничего не делать и считают, что так он отдыхает перед школой. Но потом в сентябре ему приходится резко перестраиваться, и это становится дополнительной нагрузкой.

Я считаю, что режим нужно сохранять и летом. Речь не о том, чтобы посадить ребёнка за учебники на весь день. Достаточно, чтобы у него оставались привычные действия и небольшая нагрузка на мышление. Можно вместе сходить в магазин, что то посчитать по дороге, помочь по дому, выполнить простое задание.

В «Ярких детях» летом занятия тоже продолжаются, но проходят в лёгком игровом формате. Дети не воспринимают их как серьёзную учёбу, при этом сохраняют привычку заниматься, переключаться между заданиями и оставаться в учебном тонусе.

Если ребёнок всё лето жил без режима и нагрузки, а потом первого сентября от него сразу ждут собранности, внимания и дисциплины, ему будет гораздо сложнее включиться в школьный ритм.

— Как понять, что ребёнок действительно готов к первому классу? Какие конкретные вещи он должен уметь делать самостоятельно к началу школы?

— Я бы смотрела не на один навык, а на несколько вещей сразу. К школе ребёнку важно уметь:

Слушать инструкцию и выполнять её самостоятельно. Ребёнок должен понимать задание и не ждать, что взрослый каждый раз будет стоять рядом и подсказывать следующий шаг. Удерживать внимание хотя бы некоторое время. Не обязательно сразу весь школьный урок, но важно, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на задании, закончить его и только потом переключиться на другое. Читать простые слова и понимать смысл прочитанного. Для меня важно не само механическое чтение, а то, понял ли ребёнок, о чём прочитал, и может ли хотя бы коротко пересказать. Считать и выполнять простые действия в уме. Хорошо, если ребёнок уже понимает числовую последовательность, умеет складывать и вычитать простые числа и не опирается каждый раз на пальцы. Писать печатные буквы и узнавать их. Прописи ребёнок уже будет осваивать в школе, но базовое понимание букв сильно облегчает старт. Следовать правилам и действовать без постоянного контроля. Например, понимать, что задание нужно закончить, что есть определённая последовательность действий и что взрослому не нужно повторять одно и то же по пять раз.

В «Ярких детях» мы ориентируемся на комплексную готовность к школе. Ребёнку важно понимать, как устроен учебный процесс, уметь выполнять задания самостоятельно, слышать педагога и спокойно включаться в новую работу. Тогда первый класс воспринимается понятнее, а уверенности в своих силах становится больше.

Подготовку к школе лучше начинать тогда, когда у ребёнка ещё есть время спокойно привыкнуть к новому формату, научиться работать самостоятельно и почувствовать уверенность в своих силах. В образовательном центре «Яркие дети» программы подбирают с учётом возраста и уровня подготовки ребёнка.

Недавно в Казани открылся новый филиал центра по адресу ул. Александра Курынова, д. 5, к. 2. Записаться на занятия или задать вопросы можно по телефону

+7 (963) 121-46-21, а также через Max. Другие филиалы «Ярких детей» в Казани: ул. Чистопольская, 71А

Телефон: +7 903 061-23-16 ул. Генерала Махмута Гареева, д. 7

Телефон: +7 906 330-54-30 ул. Симонова, 14/41

Телефон: +7 962 563-12-63 E-mail нового филиала: kzn.sim@yarkiedeti.ru

Общий E-mail: yarkiedeti.kzn@gmail.com Подробная информация о программах, расписании и записи доступна

на официальном сайте центра «Яркие дети».

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