Жизнь прошла мимо: ученые назвали самое мертвое место на Земле
Про Казань
Международная группа исследователей пришла к выводу, что геотермальное поле Даллол в Эфиопии относится к редким местам на Земле, где жизнь невозможна даже в простейших формах, сообщает prokazan.ru.
Даллол находится в Данакильской впадине. Этот район сформировался под влиянием древней вулканической активности и считается одним из самых суровых на планете.
Днем температура воздуха здесь часто поднимается выше 45 градусов. Атмосфера насыщена ядовитыми газами, а на поверхность выходят кипящие источники. Кроме того, в регионе есть кислотные озера с крайне низким, а иногда и отрицательным водородным показателем.
Ранее специалисты предполагали, что в таких условиях могут выживать устойчивые микроорганизмы. Однако исследовательская группа из Франции и Испании под руководством Лопеса Гарсии из CNRS не обнаружила следов жизни даже на микроскопическом уровне.
Новые данные, как говорится в материале, опровергли прежние предположения о возможности существования организмов в этой экстремальной среде.
Исследователи считают, что пример Даллола показывает: даже на обитаемой Земле есть участки, где природные условия полностью исключают жизнь. Это, по их словам, является частью разнообразия планеты.
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