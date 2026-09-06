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Жизнь прошла мимо: ученые назвали самое мертвое место на Земле

Анастасия Шарова Автор статьи
Днем температура воздуха здесь часто поднимаетс...

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Международная группа исследователей пришла к выводу, что геотермальное поле Даллол в Эфиопии относится к редким местам на Земле, где жизнь невозможна даже в простейших формах, сообщает prokazan.ru.

Даллол находится в Данакильской впадине. Этот район сформировался под влиянием древней вулканической активности и считается одним из самых суровых на планете.

Днем температура воздуха здесь часто поднимается выше 45 градусов. Атмосфера насыщена ядовитыми газами, а на поверхность выходят кипящие источники. Кроме того, в регионе есть кислотные озера с крайне низким, а иногда и отрицательным водородным показателем.

Ранее специалисты предполагали, что в таких условиях могут выживать устойчивые микроорганизмы. Однако исследовательская группа из Франции и Испании под руководством Лопеса Гарсии из CNRS не обнаружила следов жизни даже на микроскопическом уровне.

Новые данные, как говорится в материале, опровергли прежние предположения о возможности существования организмов в этой экстремальной среде.

Исследователи считают, что пример Даллола показывает: даже на обитаемой Земле есть участки, где природные условия полностью исключают жизнь. Это, по их словам, является частью разнообразия планеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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