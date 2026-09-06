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В Испании женщина воскресла во время своих похорон

Анастасия Шарова Автор статьи
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В Испании произошел необычный случай: женщина, которую ранее признали умершей, начала подавать признаки жизни во время подготовки к похоронам, пишет Утро.ру со ссылкой наMirror.

По данным СМИ, женщину официально объявили мертвой в медицинском учреждении. После этого ее тело отправили в морг для дальнейших процедур.

Во время ритуальной подготовки сотрудники похоронной службы заметили у женщины пульс. Кроме того, они увидели движения пальцев. Осознание того, что человека могли похоронить живым, вызвало у работников сильное потрясение.

На место вызвали медиков. Парамедики подтвердили, что женщина жива, после чего ее срочно доставили в больницу для наблюдения и оказания необходимой помощи.

Подробности о состоянии пациентки на данный момент не раскрываются. В медицинском учреждении начали внутреннюю проверку, чтобы установить, как могла произойти такая ошибка.

В материале отмечается, что похожие случаи в Испании уже фиксировались. В феврале прошлого года в одном из моргов женщина, которую также считали умершей, зашевелилась в мешке для тел.

Тогда пациентку сначала доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии и без признаков жизни. После повторной госпитализации она действительно скончалась.

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