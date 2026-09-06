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Муцоев представил новую открытую часть «Острова Мечты» в День Москвы

Анастасия Шарова Автор статьи
В «Острове Мечты» появилась новая открытая част...

СМИ2

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В «Острове Мечты» появилась новая открытая часть с экстремальными аттракционами. Ее презентацию Владимиру Путину и Сергею Собянину провел председатель правления АО ХК «Остров Мечты» Амиран Муцоев.

По его словам, шесть лет назад в Москве заработал крупнейший в мире крытый парк развлечений. Теперь он расширился за счет пространства под открытым небом: «Теперь мы входим в топ-5 крупнейших парков мира по числу механических аттракционов и являемся вторым по размеру парком развлечений в Европе. Мы создаем индустрию развлечений, которая соответствует лучшим мировым практикам, и для нас особенно важно и ценно, что объект мирового уровня создан в России».

Площадь «Острова Мечты» выросла на 200 тыс. кв. м — до 850 тыс. кв. м. Сегодня в парке работают 15 тематических зон и более 60 механических аттракционов. Парк может вместить до 45 тысяч посетителей в сутки, у гостей есть возможность пройти в крытую и открытую части по одному билету.

Как сообщает СМИ2, новая территория разделена на пять тематических миров: «Долина исследователей», «Территория скорости», «Деревня Дримчиков», «Город мечтателей» и «Рыбацкая бухта».

В числе новых аттракционов — 68-метровая башня свободного падения «Свободный полет», монорельсовая горка «Пламя скорости», водный аттракцион «Путь воды», «Джокер» со свободным вращением вагонов и «Легенда вершин». Последняя имеет максимальную скорость 110 км/ч, а протяженность ее маршрута превышает километр. «Пламя скорости» названа первой экстремальной монорельсовой горкой в Восточной Европе, а «Путь воды» — крупнейшим водным аттракционом в России.

Появились дополнительные пространства для спокойного отдыха. В «Городе Мечтателей» открылась первая в России мультимедийная улица с объемным изображением, для которого не нужны специальные очки. Семь экранов показывают 11 анимационных сюжетов. В «Рыбацкой бухте» оборудовали прогулочную зону у воды с 451-метровым парящим мостом, рыбацкими домиками, амфитеатром и пирсом.

Гендиректор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев отметил, что все аттракционы проходят полный цикл испытаний: «Нашим безусловным приоритетом является безопасность посетителей. Все аттракционы запускаются для гостей только после полного цикла испытаний, прохождения сертификации и получения необходимых разрешений».

За время работы «Острова Мечты» он вместил более 25 млн гостей, а в 2023 году парк стал московской достопримечательностью. Также новая часть парка позволила открыть 1,8 тыс. рабочих мест, а штат увеличился до более чем 4,6 тыс. сотрудников. На территории высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, проложили более 5 км дорожек для прогулок и открыли 30 точек питания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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