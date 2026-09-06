Новости Казани

Цены на лекарства в Казани снизились: набор стоит 6 711 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В августе аптечная корзина в Казани подешевела ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя стоимость набора лекарств в казанских аптеках в августе снизилась на 3% и составила 6 711 рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса Megapteka.ru. При этом объем продаж в городе за месяц вырос примерно на 6%.

Наибольший рост спроса зафиксирован на контрацептивы — их продажи подскочили на 60%. Средства от простуды стали покупать на 26% чаще. А вот препараты от аллергии и средства для коррекции зрения потеряли около 14% покупателей.

В тройку городов с самой дорогой аптечной корзиной вошли Санкт-Петербург (7 383 рубля), Калининград (7 321 рубль) и Москва (7 286 рублей). Дешевле всего медикаменты стоят в Ставрополе и Ульяновске — 6 540 рублей.

Среди других крупных городов заметное удорожание набора лекарств произошло в Пензе — плюс 4%. В то же время в Нижнем Новгороде корзина подешевела на 6%, в Ульяновске — на 5%, а в Самаре — на 4%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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