Кулинария

Блины со сковороды мягкие, а через час становятся резиновыми: какая привычка портит тесто

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Блины могут стать плотными и резиновыми после ...

ПроКазань

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Горячий блин легко складывается вчетверо и остается нежным, но спустя час стопка заметно меняется: блины становятся плотными, упругими и начинают напоминать резину. Если края при этом не просто подсохли, а изменился сам мякиш, проблему стоит искать еще на этапе приготовления теста.

Одна из частых причин — слишком долго и интенсивно перемешивать тесто после добавления муки. Желание разбить абсолютно все комочки венчиком или миксером приводит к активному развитию клейковины. В результате блины могут получиться более упругими и особенно заметно проявить эту плотность после остывания.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После добавления муки не взбиваю блинное тесто несколько минут миксером. Перемешиваю венчиком только до однородности, а затем оставляю его постоять. Небольшие комочки за это время обычно расходятся сами».

Что понадобится

На 12–14 тонких блинов:

  • молоко — 500 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • пшеничная мука — 200 г;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 20–30 г по желанию.

Как приготовить мягкие блины

  1. Смешайте яйца. Добавьте сахар и соль, слегка поработайте венчиком. Добиваться пышной пены не требуется.

  2. Добавьте часть молока. Влейте примерно половину и перемешайте.

  3. Введите муку. Просейте ее в миску и аккуратно соедините с жидкой основой. Не взбивайте тесто миксером несколько минут подряд.

  4. Отрегулируйте густоту. Постепенно влейте оставшееся молоко. В конце добавьте растительное масло.

  5. Оставьте тесто на 15–20 минут. За это время мука полностью увлажнится, а консистенция станет более однородной.

  6. Разогрейте сковороду. Первый раз слегка смажьте поверхность маслом. Наливайте тесто тонким слоем.

  7. Не пересушивайте. Как только верх перестал быть жидким, а края начали отходить от поверхности, переверните блин. Вторую сторону обычно достаточно готовить значительно меньше первой.

Почему долгое взбивание здесь лишнее

В пшеничной муке находятся белки, из которых при контакте с водой формируется клейковинная структура. Она необходима тесту, но чрезмерная механическая обработка может сделать ее более развитой.

Для хлеба такая упругость бывает полезна, а тонким блинам она не нужна в том же объеме. Поэтому после внесения муки задача состоит не в продолжительном взбивании, а в обычном смешивании ингредиентов.

Есть и второй фактор — слишком большое количество муки. Попытка сделать тесто погуще «для надежности» дает более толстые и плотные блины, которые после остывания становятся еще жестче.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый блин использую для проверки консистенции. Если тесто плохо растекается по сковороде, сначала добавляю пару ложек молока, а не пытаюсь печь всю партию слишком толстой».

Готовые блины лучше складывать стопкой и прикрывать сверху крышкой или второй тарелкой. Это уже не исправит слишком плотное тесто, но защитит поверхность от подсыхания. При желании горячие блины можно слегка смазывать сливочным маслом.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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