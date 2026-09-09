От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

В Татарстане завершился один из ключевых этапов подготовки к выборам 2026 года. В полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» состоялась передача в доставку избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы России и дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.

По словам руководителя татарстанского Центризбиркома Андрея Кондратьева, на выборах депутатов Госдумы изготовлено около 6 миллионов бюллетеней. Они напечатаны на двух государственных языках Республики Татарстан – для голосования по федеральному избирательному округу и шести одномандатным избирательным округам.

«Бюллетень – это главный документ избирательной кампании, с помощью которого гражданин реализует свое конституционное право. С 9 по 14 сентября бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, а к началу голосования 18 сентября они должны находиться на всех избирательных участках Татарстана», - отметил Андрей Кондратьев.

При изготовлении бюллетеней использована защитная тангирная сетка – синего цвета – на бюллетенях по федеральному округу, зеленого – на бюллетенях по одномандатным избирательным округам. Также на бюллетенях предусмотрены микрошрифт и специальные места для печати участковой комиссии и подписей двух членов УИК с правом решающего голоса.

«Работа велась в круглосуточном режиме. Перед нашим предприятием стояла задача не только изготовить необходимый объем, но и обеспечить высокое качество каждого экземпляра. Тираж изготовлен полностью и в установленный срок», - сообщил Анас Аскаров.

Избирательные бюллетени направлены в территориальные избирательные комиссии республики под вооруженной охраной. Именно такая процедура передачи и доставки бюллетеней используется в Татарстане на протяжении ряда избирательных кампаний. В предыдущие годы в ЦИК республики неоднократно подчеркивали, что безопасность бюллетеней обеспечивается на всем маршруте – от типографии до избирательного участка.