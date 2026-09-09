Полезное

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане завершился один из ключевых этапов...
Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане завершился один из ключевых этапов подготовки к выборам 2026 года. В полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» состоялась передача в доставку избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы России и дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.

По словам руководителя татарстанского Центризбиркома Андрея Кондратьева, на выборах депутатов Госдумы изготовлено около 6 миллионов бюллетеней. Они напечатаны на двух государственных языках Республики Татарстан – для голосования по федеральному избирательному округу и шести одномандатным избирательным округам.

«Бюллетень – это главный документ избирательной кампании, с помощью которого гражданин реализует свое конституционное право. С 9 по 14 сентября бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии, а к началу голосования 18 сентября они должны находиться на всех избирательных участках Татарстана», - отметил Андрей Кондратьев.

При изготовлении бюллетеней использована защитная тангирная сетка – синего цвета – на бюллетенях по федеральному округу, зеленого – на бюллетенях по одномандатным избирательным округам. Также на бюллетенях предусмотрены микрошрифт и специальные места для печати участковой комиссии и подписей двух членов УИК с правом решающего голоса.

«Работа велась в круглосуточном режиме. Перед нашим предприятием стояла задача не только изготовить необходимый объем, но и обеспечить высокое качество каждого экземпляра. Тираж изготовлен полностью и в установленный срок», - сообщил Анас Аскаров.

Избирательные бюллетени направлены в территориальные избирательные комиссии республики под вооруженной охраной. Именно такая процедура передачи и доставки бюллетеней используется в Татарстане на протяжении ряда избирательных кампаний. В предыдущие годы в ЦИК республики неоднократно подчеркивали, что безопасность бюллетеней обеспечивается на всем маршруте – от типографии до избирательного участка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Валютный шторм: почему доллар вырос на 22% и что с ним будет дальше

Полезное

23 часа назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

кипяток от клопов

Не у нас

день назад

«Это турнир категории В»: Авербух снял розовые очки с победы россиян в Японии

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

установка фильтра барьер в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Прошло открытие: в России нашли нефть для производства мазей и кремов

Кулинария

день назад

Грибы после леса не жарю сразу с картошкой: один этап перед сковородой меняет весь результат

Не у нас

6 часов назад

Священники напомнили прихожанам, что нельзя делать в храме

Кулинария

11 часов назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Кулинария

день назад

Рис после закипания больше не перемешиваю: как простое изменение заметно влияет на готовую крупу
Новости Казани
44 минуты назад

В Казани сократилось число парикмахерских

В Казани за последний год число парикмахерских ...

Новости Татарстана

минуту назад

УФАС Татарстана усмотрело недобросовестную конкуренцию в споре за слово «Шифа»

Полезное

23 минуты назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Технологии

21 минуту назад

Врачи объяснили, как распознать зависимость от смартфона

Не у нас

34 минуты назад

Батюшка ответил, очищает ли Крещение прежние грехи
На финишной прямой: как продвигается строительс...
Новости Казани
3 часа назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Новости Казани

35 минут назад

Казанский водитель лишился Mercedes из-за долгов в 64 миллиона

Технологии

54 минуты назад

Пользователь GitHub запустил DLSS 5 на рабочем столе Windows 11

Кулинария

час назад

Картошка у мамы всегда с корочкой, а у меня разваливается: годами делала один шаг неправильно
Гид по Казани
4 дня назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног