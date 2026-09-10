От соцпакета чаще всего отказываются в десяти районах Татарстана

Жители десяти районов Татарстана отказываются от социального пакета чаще, чем в среднем по республике. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

В антирейтинг вошли Кукморский, Тетюшский, Спасский, Зеленодольский, Бугульминский, Бавлинский, Дрожжановский, Менделеевский, Арский и Агрызский районы. В этих муниципалитетах доля тех, кто отказался от соцпакета, превышает 60 процентов.

Для сравнения: средний показатель по Татарстану составляет 58,6 процента. Таким образом, в перечисленных районах люди чаще предпочитают не пользоваться набором социальных услуг.

Отказ от соцпакета позволяет получать денежную компенсацию вместо набора услуг. Однако точные причины, по которым жители принимают такое решение, в представленных данных не уточняются.