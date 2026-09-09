Фраза «давайте вернемся к памятнику весной» звучит вполне разумно. Зимой его все равно не установят, значит, зачем торопиться?

Но именно весной начинается то, о чем семьи редко думают заранее. Нужно быстро выбрать камень, согласовать макет, решить вопрос с благоустройством и попасть в очередь на установку. А если речь идет о семейном памятнике или мемориальном комплексе, цена которого может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, принимать такие решения в спешке особенно тяжело.

Есть и другой страх. Люди опасаются заказывать памятник за полгода до установки. Что будет с ним зимой? Где его станут хранить? Не изменится ли стоимость к весне? И не окажется ли так, что деньги уже заплачены, а готового результата придется ждать месяцами?

Между тем установочный сезон в Казани обычно начинается только в конце мая, а подготовка сложного проекта может занять гораздо больше времени, чем кажется. Особенно если нужно подобрать крупный камень, разработать индивидуальный дизайн и рассчитать основание будущего комплекса.

Редакция ProKazan поговорила со Станиславом Зарубиным, основателем ритуального агентства «Ритуал Про» в Казани, и выяснила, почему откладывать заказ памятника до весны бывает невыгодно, как можно зафиксировать нынешнюю стоимость на следующий сезон и что на самом деле происходит с памятником в те месяцы, пока установить его еще нельзя.

«Вернемся к этому весной»: почему такое решение может оказаться дороже

— Самая частая логика звучит так: зимой памятник все равно не установить, значит, к этому вопросу можно вернуться весной. Я понимаю, почему люди так думают. Но именно весной начинается сезон, и вместе с ним появляется очередь.

Осенью и зимой у семьи есть то, чего потом часто не хватает — время. Можно спокойно выбрать камень, несколько раз посмотреть макет, обсудить его с родственниками, что-то изменить. Никто не торопит с решением только потому, что через неделю уже пора выходить на монтаж.

Мы работаем круглый год. Если человек оформляет заказ заранее и выполняет условия оплаты, стоимость по договору фиксируется. То есть весной она уже не изменится из-за роста цен на материалы или производство. Есть и возможность беспроцентной рассрочки.

Отдельный вопрос, который люди задают вполне справедливо: куда девать готовый памятник до весны?

У нас свое производство и склад. После изготовления памятник упаковывают и оставляют на ответственном хранении. В зимний сезон для наших клиентов это бесплатно. Человеку не нужно искать гараж, перевозить тяжелый камень или переживать, что с ним что-то произойдет за несколько месяцев.

Есть еще момент, о котором обычно вспоминают уже в мае. Заказы, сделанные осенью и зимой, раньше попадают в очередь на установку. В Казани сезон обычно начинается примерно в конце мая, когда позволяют погода и грунт, и длится до конца сентября, иногда до октября.

Поэтому я бы не относился к зиме как к времени, когда с памятником ничего нельзя делать. Иногда именно эти несколько месяцев позволяют спокойно выбрать проект, сохранить согласованную цену и весной не начинать все с нуля, когда таких же желающих уже много.

Памятник выбрали. Почему установить его «через неделю» получится не всегда

— Когда речь идет о стандартном памятнике, путь от выбора до установки относительно понятный. Но с большим семейным мемориалом или индивидуальным комплексом работа начинается задолго до производства.

Сначала нужно понять, что вообще можно разместить на конкретном участке. Мы смотрим документы на захоронение, проверяем допустимые размеры, при необходимости выезжаем на замеры. Если проект выходит за стандартные параметры, отдельные решения согласовываются с администрацией кладбища.

Дальше подключается дизайнер проектировщик. Он работает и с внешним видом, и с технической частью конструкции.

Большой мемориал нельзя собирать по принципу «здесь поставим стелу, здесь добавим плиту, а дальше разберемся». Нужно заранее рассчитать нагрузку, основание, количество бетона и арматуры, понять, нужны ли сваи и как будут крепиться отдельные элементы.

В «Ритуал Про» все это фиксируют в технической документации и схеме проекта, чтобы монтажная бригада точно понимала, что и как устанавливать.

Если нужен крупный камень нестандартного размера, его еще предстоит подобрать, заказать, привезти, распилить и отполировать. Только после этого можно собирать весь комплекс.

Иногда человек смотрит на визуализацию и думает, что проект уже почти готов. Но картинка показывает только финальный вид. За ней может стоять большой объем технической работы.

Поэтому два похожих на первый взгляд мемориала могут сильно отличаться по сложности. Один собирается из стандартных элементов, а для другого нужно отдельно рассчитывать фундамент, искать подходящий формат камня и продумывать крепления.

Сначала важно убедиться, что идея вообще подходит конкретному участку и спустя годы останется такой же устойчивой, как в день установки.

От 100 тысяч до нескольких миллионов: за что на самом деле платят при заказе памятника

— Люди часто смотрят на два памятника и не понимают, почему один стоит около 100 тысяч рублей, а другой уже несколько сотен тысяч или миллион. На фотографии разница иногда кажется небольшой, но внутри проекта она может быть огромной.

Стандартный памятник под ключ с небольшим благоустройством одной могилы может стоить примерно до 100 тысяч рублей. Более сложные семейные решения обычно уходят в диапазон нескольких сотен тысяч, а крупные мемориальные комплексы могут стоить от миллиона до 5–7 миллионов.

На цену влияет материал, размер деталей и сложность обработки. Мы работаем с семью видами гранита, а также с серым и белым мрамором. Можно сделать лаконичный памятник, а можно добавить рельефы, портреты на стекле, гравировку или декоративные элементы из нержавеющей стали.

В «Ритуал Про» в Казани все это делают на собственном производстве. В цехах работают три крупных станка с ЧПУ, три гравировальных станка и пятиосная пила, поэтому можно изготавливать изделия разной толщины, глубины и сложности.

Поэтому сравнивать памятники только по фотографии я бы не стал. Один может быть собран из стандартных элементов, а другой потребует сложной обработки и нестандартных решений. Отсюда и разница в цене.

Памятник поставили сегодня. Что с ним будет через 10, 30 или 100 лет

— Представим картину: прошло десять, тридцать или даже сто лет. Камень все еще стоит на том же месте, но вокруг уже сменилось несколько поколений семьи.

И вот здесь материал начинает иметь огромное значение. Мраморный памятник через 5–15 лет уже может потребовать серьезного ремонта, а иногда и полной замены. Хороший качественный гранит способен простоять больше ста лет.

Но даже долговечный камень нельзя поставить и забыть о нем навсегда. Со временем может немного просесть бетонное основание, памятник сместится на сантиметр или два, где-то потребуется поправить крепление или восстановить отклеившийся элемент.

В зависимости от решения примерно раз в 5–7 лет может понадобиться дополнительная обработка защитным составом. Это обычное обслуживание, которое помогает комплексу дольше сохранять аккуратный вид.

Поэтому я бы очень осторожно относился к желанию найти самый дешевый вариант. Памятник ставится надолго, иногда буквально на века. Если сегодня сэкономить на материале или качестве работы, через несколько лет эта экономия может вернуться ремонтом.

По той же причине Станислав советует не торопиться и с самим дизайном. Типовой вариант можно выбрать быстро, но менять решение через несколько лет уже гораздо сложнее и дороже.

И если посмотреть на памятник с такой дистанции, несколько месяцев, потраченных на спокойный выбор и проектирование, уже не кажутся долгим ожиданием. В конце концов, речь идет о вещи, которая должна пережить далеко не один сезон.

Если вы хотите заранее выбрать памятник, зафиксировать стоимость и спокойно продумать все детали проекта, обратиться в «Ритуал Про» можно по адресам: ул. Сафиуллина, 5

пр. Ибрагимова, 32б

ул. Братьев Батталовых, 16, траурный зал

ул. Журналистов, 34 И Телефон: +7 (843) 216-00-14

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