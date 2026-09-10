ИКИ РАН: солнечных пятен в августе стало почти втрое меньше, чем в 2024 году

По итогам августа 2026 года индекс солнечной активности, который рассчитывают по числу пятен, снизился почти втрое относительно августа 2024 года — с 216 до 76 единиц. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В ИКИ РАН уточнили, что индексы солнечной активности считают по количеству солнечных пятен с 1749 года. Этот показатель остаётся основным способом сравнивать активность Солнца в разные исторические периоды.

Наибольшие значения таких индексов фиксировали в середине прошлого века, а наименьшие — в первой четверти XIX века. Сильных солнечных вспышек, способных вызывать магнитные бури, в ближайшее время не ожидается, добавили в институте.

Двумя днями ранее стало известно, что на Земле началась первая магнитная буря этой осени.