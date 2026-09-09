Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

В конце огуречного сезона часть урожая можно пустить на «Зимнего короля» — простой салат из огурцов и лука в кисло-сладком маринаде. Огурцы здесь нарезаются кружочками, поэтому в дело удобно отправлять и те плоды, которые уже не хочется мариновать целиком.

Главное — не переварить овощи. После нагревания огурцы должны изменить ярко-зеленый цвет на оливковый, но сохранить форму и некоторую плотность. В распространенных вариантах «Зимнего короля» овощи прогревают в маринаде всего несколько минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого салата стараюсь нарезать огурцы одинаковыми кружочками примерно по 5 мм. Слишком тонкие быстро размягчаются, а толстые прогреваются неравномерно».

Что понадобится

На 3 банки объемом 0,5 л:

огурцы — 2 кг;

репчатый лук — 500 г;

растительное масло без запаха — 100 мл;

уксус 9% — 70 мл;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

черный перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 2 шт.

Такие пропорции приводит Gastronom.ru для варианта «Зимнего короля» из огурцов и лука.

Как приготовить «Зимнего короля»

Нарежьте огурцы. Вымойте плоды, удалите кончики и нарежьте кружочками толщиной около 5 мм. Крупные огурцы можно разрезать на половинки кружочков. Добавьте лук. Нарежьте его тонкими полукольцами, смешайте с огурцами и солью. Дайте овощам постоять, чтобы они выделили сок. Подготовьте маринад. Выделившийся овощной сок соедините с растительным маслом, сахаром, 9%-ным уксусом, лавровым листом и перцем. Доведите до кипения. Прогрейте овощи. Переложите огурцы с луком в горячий маринад. После закипания готовьте примерно 5–7 минут, аккуратно перемешивая. Следите за цветом. Как только большинство огуречных кружочков приобретут оливковый оттенок и слегка изменят прозрачность, пора заканчивать нагрев. Заполните банки. Разложите горячие овощи по заранее подготовленным стерилизованным банкам и равномерно распределите маринад. Закройте заготовку. Сразу герметично укупорьте подготовленными крышками. Для домашнего консервирования важно строго соблюдать выбранную проверенную рецептуру и ее режим обработки, не уменьшая произвольно количество уксуса.

Почему огурцы нельзя долго варить

После нарезки и выдержки с солью огурцы выделяют собственный сок. Во время дальнейшего нагревания они быстро доходят до нужного состояния, поэтому продолжительная варка здесь не требуется.

Если оставить кастрюлю на плите слишком долго, плотные кружочки постепенно станут мягкими. Хороший ориентир — изменение цвета: в рецептах «Зимнего короля» именно этот признак используют для определения момента готовности.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Банки готовлю заранее, еще до того, как ставлю салат на плиту. После изменения цвета огурцов медлить уже не стоит — горячую заготовку нужно сразу раскладывать».

После вскрытия банку следует держать в холодильнике. Сам салат удобно подавать прямо из банки к отварной или жареной картошке, мясу и другим горячим блюдам — дополнительная заправка ему уже не требуется.

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