Инициативу обсудили на площадке Экспертного клуба «Волга». В ходе заседания политологи и представители политических партий также говорили о ключевых тенденциях в обществе накануне выборов в Государственную думу, о вопросах их легитимности, а также специфике региональных повесток в условиях проведения Специальной военной операции.

Депутат Государственной думы России Руслан Гаджиев привел в пример результаты «Народной программы» «Единой России». По словам парламентария, выполнено 90% наказов, поступивших от татарстанцев в 2021 году. Среди них модернизация учреждений здравоохранения, образования, ремонт дорог, коммуникаций и другие. Повестку расширила Специальная военная операция. Депутат отметил, что 70% ветеранов СВО вернулись на рабочие места, порядка 100 военнослужащих открыли свое дело. В Татарстане действуют республиканские и федеральные программы. Руслан Гаджиев особо подчеркнул важность платформы «Электронная доска почета». Лауреатами уже стали более 15 тысяч выдающихся татарстанцев.

«Те люди труда, которые внесли вклад в развитие региона и России, должны быть по-настоящему оценены. Вы не представляете, как люди реагируют на вручение свидетельств — это дорогого стоит. Их должны знать, ими должны гордиться. И это подстегивает молодежь: уже есть молодые передовики, которые стремятся попасть на Электронную доску почета. Инициатива нашла огромный отклик. Я уверен: то, что родилось здесь, обязательно станет федеральным», - отметил Руслан Гаджиев.

Также депутат подчеркнул, что стабильность региона и экономики – это, в первую очередь, стабильная работа промышленных объектов.

В Республике Татарстан выстроена компетентная система государственного управления, налажена устойчивая связь власти с обществом, с органами местного самоуправления. Диалог, который ведет власть с населением в Татарстане, необходимо демонстрировать другим регионам, отметил профессор Кафедры взаимодействия бизнеса и власти НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов. В качестве примеров такой работы он привел «Народную программу» «Единой России», инициативу ЛДПР по созданию Центров мужского здоровья. Однако политическим партиям стоит формировать повестку, учитывая запросы, связанные со Специальной военной операцией.

«Это единственная избирательная кампания, которая проходит в военное время. При этом есть и традиционная повестка, которая не меняется. Человек хочет жить хорошо. Одна из претензий нашим противникам, нашим врагам украинского режима, то, что они захватили власть. А мы должны продемонстрировать, что, несмотря на все то, что происходит, у нас работают демократические механизмы, наш парламент был сформирован демократическим путём, с максимальным соблюдением всех юридических требований», - подчеркнул Марат Баширов.

Выборы в Государственную думу проходят в условиях повышенной тревожности, отметил Михаил Виноградов. Тем не менее, на электоральной карте России Татарстан занимает особое место. Эксперт подчеркнул важность деликатного подхода к проведению выборов. Избирательная кампания не должна усиливать ощущение двусмысленности у граждан, нагнетать тревожность или провоцировать накопление управленческих ошибок, которые порой возникают в ходе исполнения предвыборных обещаний.

«В Татарстане, где традиционно внимательно относятся к этим нюансам, удается минимизировать риски и дать людям возможность высказать накопившиеся переживания. Республика демонстрирует один из самых ценных региональных подходов в рамках текущей избирательной кампании», - отметил Михаил Виноградов.

На заседании отметили, Специальная военная операция, бесспорно, имеет большое значение для избирателей, все же на первом месте для граждан стоят следующие вопросы: рост цен на коммунальные платежи, развитие инфраструктуры, строительство дорог, заработная плата, ситуация в сфере здравоохранения и образования. По словам Павла Данилина, избиратели понимают, что, несмотря на сложное положение, страна развивается. Татарстан – лидер по инвестиционному климату, создаются рабочие места, укрепляется промышленный суверенитет, действуют республиканские и федеральные программы. Большое внимание уделяют защите традиционных ценностей и безопасности граждан.

«Попытки угрожать нам, шантажировать нас, терроризировать нас — особенно в преддверии выборов - очевидно, для чего это делается: чтобы население поверило — вот сейчас, если мы проголосуем против, всё остановится. Но это шантажисты, террористы, они добиваются ровно обратного. Важно укреплять безопасность. И это в том числе развитие промышленных предприятий, развитие оборонных предприятий. И мы, конечно, понимаем, что Татарстан вносит свою очень большую лепту в нашу оборону, в нашу безопасность», - отметил Павел Данилин.

Эксперты также отметили последовательную работу, которую ведут в Татарстане по сохранению межконфессионального и межнационального мира. По их словам, она позволяет, в том числе, выстраивать диалог с избирателем и обеспечить высокий уровень явки татарстанцев.