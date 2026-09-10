Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning с режимом рассуждений

Нейросеть GigaChat от Сбера получила версию 3.5 Reasoning — у неё появился режим рассуждений. О разработке сообщили в пресс-службе Сбербанка, информацию приводит портал «Вести».

Прежде чем ответить на сложный запрос, модель разбирает задачу, составляет план, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, а затем сверяет промежуточные результаты. Такой режим рассчитан на задачи из нескольких последовательных действий: поиск противоречий в договорах, финансовые расчёты, выявление ошибок в программном коде.

Включается режим отдельной кнопкой. Простые вопросы нейросеть обрабатывает без него, а при решении сложных может задействовать десятки тысяч токенов. «Такой подход особенно важен для агентных сценариев, программирования, аналитики — везде, где результат зависит от последовательности решений. Это важный шаг к ИИ, который может самостоятельно строить путь к результату, действовать проактивно и взаимодействовать с другими сервисами. GigaChat — единственная российская модель с режимом рассуждений», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Антон Фролов.

В компании заявили, что качество GigaChat выросло по всем проверяемым показателям, а наиболее заметный прирост дали агентские задачи, работа с функциями и инструментами, программирование и задачи со сложной логикой. Доступ к модели для бизнеса через API планируется открыть в ближайшее время. Среди сфер её применения Сбер называет финансы, юриспруденцию, разработку ПО, логистику, образование, научную и аналитическую работу, а также поддержку клиентов.