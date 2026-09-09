Пирог поднялся почти до края формы, а потом провалился посередине: какая ошибка случилась еще до духовки

В духовке пирог выглядит почти идеально: быстро растет, становится пышным и поднимается едва ли не до края формы. Но после выпечки середина неожиданно опускается, а внутри обнаруживается тяжелый и влажный мякиш.

Одна из причин появляется еще при выборе формы. Если вылить слишком много теста в небольшую и особенно глубокую форму, края успевают пропечься раньше центра. Середина активно поднимается под действием пара и разрыхлителя, но ее структура еще недостаточно закрепилась — после духовки такой «купол» может осесть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Форму никогда не заполняю тестом почти доверху. Для обычного кексового или заливного теста оставляю достаточно пространства для подъема. Если вижу, что слой получается слишком высоким, беру форму шире».

Что понадобится

Для круглой формы диаметром 22 см:

пшеничная мука — 220 г;

кефир — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 140 г;

сливочное масло — 80 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Как приготовить пирог с ровным мякишем

Подготовьте форму. Для указанного количества продуктов подойдет форма диаметром около 22 см. Дно можно застелить пергаментом. Разогрейте духовку. Заранее установите температуру 180 градусов. Готовое тесто не должно долго ждать на столе. Смешайте жидкие продукты. Яйца соедините с сахаром, затем добавьте кефир и растопленное, но уже остывшее сливочное масло. Подготовьте муку. Отдельно соедините ее с разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли. Замесите тесто. Добавьте сухую смесь к жидкой и перемешайте только до однородности. Долго взбивать готовое тесто не требуется. Перелейте в форму. Разровняйте поверхность и сразу отправьте пирог в разогретую духовку. Выпекайте. При 180 градусах пирогу потребуется примерно 35–40 минут. Ближе к концу проверьте центр деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста.

Почему маленькая форма мешает середине пропечься

При одинаковом количестве теста в узкой форме слой получается значительно выше. Тепло быстрее достигает краев, поэтому они уже выглядят готовыми, пока центр остается влажным.

Например, площадь дна круглой формы диаметром 18 см примерно на треть меньше, чем у формы диаметром 22 см. Если перелить в нее то же количество теста, пирог получится заметно выше и привычного времени выпечки ему может не хватить.

При этом ориентироваться только на румяный верх нельзя. Цвет поверхности еще не означает, что структура мякиша успела закрепиться в самом центре.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если использую форму меньшего диаметра, не пытаюсь обязательно вместить в нее все тесто. Лучше испечь остаток отдельно, чем получить высокий пирог с красивыми краями и сырой серединой».

Провалиться пирог может и из-за избытка разрыхлителя или слишком раннего окончания выпечки. Но если он особенно сильно поднимается в центре, а затем оседает именно там, стоит проверить не только рецепт, но и размер формы.

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