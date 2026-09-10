Новости Казани

Оплата проезда по QR-коду стартовала в метро Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В казанском метрополитене запустили тестовый прием оплаты проезда по QR-коду. Об этом сообщили в администрации подземки. Пока новшество работает в экспериментальном режиме, но в будущем его хотят сделать частью повседневной системы расчетов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно прийти в кассовый зал и найти там отдельный терминал. Аппарат выдает билет с напечатанным уникальным кодом. Далее человек подносит этот код к сканеру на турникете — шлагбаум открывается, и путь на платформу свободен.

Сейчас тест охватывает три станции: «Аметьево», «Северный вокзал» и «Авиастроительная». В администрации метро уточнили, что ограничение временное. Функцию собираются распространить на всю сеть казанской подземки.

При этом привычные способы оплаты никуда не исчезли. Пассажиры могут, как и раньше, прикладывать банковские и транспортные карты, включая «Мир», пользоваться смарт-жетонами или платить «лицом» через систему быстрых платежей. Модернизация турникетов нужна, чтобы сделать расчеты более гибкими и современными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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